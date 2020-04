Vins d'Alsace : faire table rase des racines allemandes (2/3)

Combien d'experts en vins, consommateurs éclairés, maîtrisent les noms des 51 grands crus alsaciens, de l'Altenberg de Bergbieten au Zinnkoepflé à Soultzmatt et Westhalten ? Plus rares encore sont ceux capables de détailler les typologies influencées par la géologie, la géographie, la floraison. Établie en plusieurs vagues entre 1975 et 2007 et par décret, cette liste des meilleurs terroirs n'a cessé de provoquer des jalousies. Le Bas-Rhin (Strasbourg) s'estime généralement floué avec seulement 14 grands crus par opposition au Haut-Rhin (Colmar) qui possède l'essentiel. "Les grands crus ont été une erreur de conception. Ils représentent 2 % de notre production annuelle. Les haut-rhinois tiennent un discours obsolète en expliquant qu'ils reçoivent un meilleur ensoleillement et obtiennent des raisins plus sucrés. On n'est pas d'accord entre nous", constate un vigneron du Bas-Rhin.

S'inspirer de la Bourgogne

"On assiste à une guerre picrocholine très confortable. Elle dure depuis près de 20 ans et elle nous rend incapables de nous concentrer sur les vrais enjeux", déplore Jean-Michel Deiss, viticulteur à Bergheim...