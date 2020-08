La quarantaine imposée par Londres met le port de Calais sous tension

« On a annulé nos vacances et on rentre à la maison ! » Au port de Calais, les files de véhicules commençaient à gonfler vendredi après la décision du gouvernement britannique d'imposer une quarantaine, liée à l'épidémie de Covid-19, à toute personne venant de France.

En début d'après-midi, le trafic s'était certes densifié dans le premier port français pour le trafic passagers, sans pour autant déborder sur la rocade portuaire ni provoquer de bouchon sur les autoroutes aux alentours.