Brittany Ferries s'ancre à Saint-Malo mais louvoie face au Brexit

À l'heure du Brexit, les élus bretons se mobilisent en vue des négociations, alors que les entreprises portuaires et maritimes, comme Brittany Ferries, affichent leur incertitude. Basé à Roscoff, l'armateur est un navire amiral du secteur, avec son chiffre d'affaires de 444 millions d'euros, ses 12 routes maritimes, ses 2,63 millions de passagers transportés par an dont 85 % de Britanniques , et ses 3 000 collaborateurs, dont 2 000 marins français. Pourtant, il navigue à vue. Son président, Jean-Marc Roué, anticipe une activité 2020 et 2021 au mieux stable, voire en baisse, par rapport à une année 2019 déjà en repli de 4,5 %.

Le 7 février, lors de l'inauguration de nouveaux locaux situés sur la zone technopolitaine Atalante de Saint-Jouan-des-Guérets près de Saint-Malo, il s'en est ouvert aux élus locaux et régionaux, mais aussi à Jean-Yves Le Drian. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères avait répondu à l'invitation, accompagné par la secrétaire d'État Amélie de Montchalin.

« Pour contrer les effets dévastateurs du Brexit (livre affaiblie, formalités plus strictes...), l'investissement dans la promotion du territoire est encore plus essentiel. Pour maintenir la...