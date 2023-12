Niryo, les bras robotisés nordistes à la conquête des TPE et PME

C'est dans un atelier de quelques centaines de mètres carrés, situé à Wambrechies, près de Lille, que Niryo conçoit, fabrique et assemble ses robots. Ici, se côtoient dans un même espace, l'assemblage, les tests, le marketing, les ventes, la recherche et développement et même le design. Avec un maximum de matières premières sourcées en France et dans la région des Hauts-de-France.

Pour bien comprendre comment se positionne Niryo aujourd'hui, il faut comprendre que le monde de la robotique se divise globalement en deux parties. D'un côté, certains robots sont conçus pour l'industrie lourde, comme par exemple ceux que l'on trouve dans les usines automobiles, moyennant des budgets importants pour des cadences élevées et une automatisation complète. Sur ce créneau, existent déjà plusieurs leaders comme le Danois Universal Robots, le Suisse-Suédois ABB Robotics ou l'Allemand Kuka.

Peu d'acteurs européens

A l'autre bout du marché, les robots d'entrée de gamme destinés principalement à la découverte et à l'apprentissage de la robotique, notamment dans les écoles. « Dans l'intervalle, il n'y a encore que très peu d'acteurs européens sur le créneau des robots destinés aux TPE et PME », constate Marc-Henri Frouin, fondateur et directeur général de Niryo, à la tête aujourd'hui d'une quarantaine de collaborateurs. Les poids lourds du secteur sont par exemple le Coréen Doosan Robotics, l'Américain Productive Robotics ou encore le Canadien Mecademic, notamment.

Avec sa dernière levée de fonds de 6,4 millions d'euros en série A (après un tour d'amorçage de 3 millions d'euros en novembre 2020 auprès des investisseurs régionaux initiaux, à savoir IRD, Finorpa, Nord France Amorçage et Go Capital), « Niryo se positionne sur de la robotique collaborative, qui gère les interactions homme-robot. Ce marché, évalué à environ 800 millions d'euros, croît à un taux de 30 à 35 %, tandis que le marché de la robotique industrielle atteint environ 16 milliards d'euros avec une croissance d'environ 5 à 10 % par an », commente Marc-Henri Frouin.

La Poste ou Coca-Cola

Niryo met en avant une innovation tant d'un point de vue matériel, avec l'intégration de capteurs bien placés et une conception intelligente, qu'au niveau logiciel. « Notre logiciel, le Studio, est conçu pour être accessible avec des interfaces « no code », facilitant la programmation du robot même pour des personnes non expertes en robotique », poursuit le dirigeant. Déjà, de grands noms comme Airbus, La Poste, Deutsch Bahn, Siemens ou Coca-Cola avaient eu recours aux robots de Niryo pour automatiser des procédés compliqués ou tester des prototypes avant d'investir dans des robots grandeur nature, en guise de « proof of a concept ».

Aujourd'hui, la start-up nordiste; présente dans près de 70 pays, se positionne désormais sur le marché des TPE et PME, dans l'optique, toujours, d'éliminer des tâches répétitives et pénibles qui n'apportent que peu de valeur ajoutée. Niryo a ainsi déjà vendu des bras robotisés pour l'industrie pharmaceutique, avec une fonction de remplissage de fioles par exemple. « Remplir 1000 flacons par semaine était chronophage au sein du groupe Biolabo, sans apporter de valeur ajoutée. Nous explorons également des secteurs tels que le textile et le luxe, où nos robots agissent comme un troisième bras, améliorant la productivité tout en préservant l'expertise humaine », détaille le fondateur.

En complément des process

L'un des bras robotisés de Niryo vient par exemple poser une poche sur un jean pour préparer la pièce à coudre, pour le groupe FashionCube (et notamment la marque Jules) à Neuville-en-Ferrain près de Roubaix. « En fait, nos robots peuvent être déployés dans de nombreux secteurs, de l'électronique à l'assemblage de boîtiers, en passant par l'artisanat de pointe, poursuit Marc-Henri Frouin. Nous n'intervenons jamais sur le cœur du process industriel : nous allons plus nous positionner sur l'automatisation de gestes métier qui viennent souvent graviter autour de ce processus en lui-même ».

Niryo n'en est en tout cas qu'à ses débuts. « Sans forcément parler de chiffre d'affaires, nous pouvons dire que nous avons vendu à peu près 3000 robots depuis notre lancement en 2017. Nous produisons environ 400 robots par an et l'ambition, c'est d'arriver à 4000 robots d'ici, d'ici quatre ans ». Avec pour visée principale, les marchés de l'Europe et des Etats-Unis (où Niryo est présent pour 30% de son activité). « Outre-Atlantique, nous avons déjà des distributeurs prêts à revendre nos robots ».