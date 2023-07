La robotique d’Equans vecteur de la relocalisation des entreprises

BLM, fabricant de boîtiers électriques basé à Neung-sur-Beuvron dans le Loiret peut se féliciter de sa collaboration avec le Lab Robotique d'Equans. La PME est, en effet, l'exemple même des capacités de transformation générées pour les entreprises industrielles grâce aux solutions digitales et d'automation du Lab Robotique d'Equans.

Elles ont permis à cette PME de 38 salariés ( 27 millions d'euros de recettes en 2022) de rapatrier en deux étapes sa production, auparavant réalisée en Chine. Après une première ligne mise en service en 2020 dans l'usine, la décision de créer une seconde installation a été prise en 2022. Elle sera opérationnelle au second semestre prochain avec d'ores et déjà un doublement prévu à terme de ses capacités. « Grâce aux solutions de robotisation installées sur son site, BLM est passé du stade d'assembleur à celui de fabricant à part entière. Il maîtrise désormais toutes les étapes de réalisation des produits jusqu'à leur conditionnement, précise Jean-Dominique Rousseau directeur du Lab Robotique. Ces nouveaux process permettent à la PME à la fois de renforcer sa souplesse et de diminuer son empreinte carbone en faisant l'économie des flux logistiques de transports».

Les investissements consentis, à hauteur d'un million d'euros, pour relocaliser sa production se seraient traduits de surcroît par une augmentation de son volume d'affaires. BLM, sous-traitant pour les équipementiers électriques Redex, Sonepar, Wurth, Berner et Soneda, aurait ainsi enregistré une hausse de 25% de son chiffre d'affaires en 2022 (27 millions d'euros), entrainant une augmentation des effectifs de 20 à 38 salariés.

Un laboratoire stratégique pour le développement d'Equans digital

Créé en 2019 à Montargis, le laboratoire robotique d'Equans digital œuvre en priorité vis-à-vis des filières de la pharmacie, de la logistique ainsi que de l'agro-alimentaire, avec des grands comptes comme Sanofi, Deret ainsi que Prodia. Il a généré 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et emploie actuellement une cinquantaine de salariés dans le Loiret. S'il reste une division limitée à l'échelle d'Equans digital (650 millions d'euros de recettes en 2022, 4.000 collaborateurs, 55 agences réparties dans l'Hexagone), le Lab Robotique est stratégique pour son développement. Cette unité agile permet à Equans digital de s'inscrire concrètement comme un vecteur en faveur de la réindustrialisation. Via ses solutions techniques, mais aussi des solutions de financement sous forme le leasing, le Lab Robotique table sur plusieurs nouveaux marchés de taille en 2023 et 2024.

Plusieurs projets en cours



Les équipes loirétaines d'Equans digital sont d'ores et déjà à pied d'œuvre au sein du fabricant de mobilier de bureau Sokea, basé à Hendaye (64). Confronté à des difficultés de recrutement, de nature à freiner son développement, le groupe basque a mandaté la société pour installer un nouvel algorithme de gestion des palettes. Un robot relié au logiciel sera installé dans ce cadre en octobre prochain.

Également à l'automne, Le Lab Robotique mettra en place une ligne automatisée de conditionnement chez le flaconnier médical Aventor, situé à Briare dans le Loiret. Il devrait enfin mettre sur pieds début 2024 une unité de stockage robotisée des rations de combats au sein de l'établissement militaire de Pont-de-Cé près d'Angers, qui approvisionne l'ensemble des unités opérationnelles de l'armée de terre. Ces nouveaux débouchés pour Equans digital s'inscrivent dans un contexte de plus en plus porteur.

Limiter au maximum les tâches pénibles

A la clé, la volonté affichée des entreprises et de l'Etat de limiter au maximum les tâches pénibles afin à la fois d'améliorer l'attractivité de l'industrie et ses performances économiques. « Seuls 6% des opérations qui pourraient être robotisées dans les entreprises le sont effectivement en France, assure Jean-Dominique Rousseau. Les besoins sont immenses, notamment dans l'industrie agroalimentaire ».

Ce contexte porteur génère de fait un environnement concurrentiel où évoluent les départements robotiques des majors comme Vinci, Eiffage et Spie face à Equans, qui table de son côté sur un doublement de son chiffre d'affaires d'ici trois ans.