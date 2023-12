Motoculture : Honda veut devenir le second acteur mondial des robots de tonte

Le marché de la tondeuse à gazon est en pleine effervescence. Le 20 novembre dernier, Honda Manufacturing France, la division jardinage du groupe japonais, a dévoilé six nouveaux robots de tonte au sein de la gamme baptisée Miimo. Prévus pour les grandes surfaces de gazon, entre 1.000 et 4.000 m2, ces engins connectés et intelligents fonctionnent en autonomie totale, y compris pour le rechargement en électricité sur une borne adaptée. Pilotables depuis un smartphone, les Miimo de nouvelle génération intègrent aussi les données météo pour optimiser les périodes de tonte.

« Outre la capacité de traitement, bien plus étendue que les robots précédents, ces modèles ont gagné en intelligence et en sécurité, assure Maxence Zacharias, responsable du marketing au sein de Honda Manufacturing France. Ils sont ainsi capables d'éviter les obstacles et de mieux réagir en cas de chocs éventuels ».

Pour ce faire, le groupe a investi environ deux millions d'euros, afin de restructurer la ligne de production existante dans l'usine d'Ormes, dans le Loiret (Centre-Val de Loire). Ce montant a également permis l'adaptation de l'outil industriel de ses sous-traitants réalisant les coques, le châssis et les roues, tous situés en France ou en Europe. La carte électronique reste, quant à elle, fabriquée au Japon.

Honda, 20% du marché de la motoculture en France

Honda Manufacturing France, dont la principale usine dans le monde est implantée dans le Loiret depuis 1985, a recruté dans le cadre de ce lancement 17 nouveaux collaborateurs. Ils viennent ainsi compléter l'effectif actuel d'une centaine de salariés. Le développement des nouveaux robots connectés s'inscrit dans un contexte porteur en Europe sur cette gamme d'engins de tonte.

Lire aussiPourquoi Servier sort son chéquier dans le Loiret

Contrairement aux Etats Unis, où leur surface peut atteindre plusieurs hectares, les jardins ont, eux, une taille moyenne de 600 m2 sur le Vieux Continent. Sur 300.000 produits de motoculture commercialisés en 2023 dans le réseau spécialisé français, les robots du Japonais ont représenté 20% du total, soit 60.000 pièces. Le marché total du secteur, en incluant la branche GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), correspond à un volume d'affaires de 30 milliards d'euros réalisé cette année.

« Les robots spécialisés se développent au détriment des tondeuses auto-portées en baisse elles de 15%, fait valoir Maxence Zacharias. Cette croissance tient d'une part au recul de l'énergie thermique et à l'électrification croissante des foyers français, d'autre part aux améliorations en termes de fiabilité, enfin au prix d'achat de plus en plus abordable ».

A titre indicatif, les tarifs de la gamme Miimo oscillent ainsi entre 1.500 et 3.500 euros.

Lire aussiPourquoi Orangina-Schweppes investit 60 millions d'euros dans le Loiret

Deuxième rang mondial pour les robots de tonte

A travers cette nouvelle gamme, Honda Manufacturing France, actuellement au troisième rang sur le segment des robots de tontes, derrière le suédois Husqvarna et l'allemand Stihl, ne dissimule pas ses ambitions : gravir une marche de podium supplémentaire, et par la même occasion, dépasser en 2025 le fabricant de Stuttgart.

Pour y parvenir, l'usine d'Ormes compte augmenter à court terme sa capacité de production. En incluant le reste de la gamme Miimo, adapté aux petites et moyennes surfaces de 400 à 700 m2, le rythme doit atteindre une fabrication quotidienne de 200 robots de tonte l'année prochaine.

Cette hausse ne remettra pas en cause la neutralité carbone du site promise par le constructeur en 2030. D'ici 2026, l'usine cessera toute consommation de gaz, à la fois pour la production et le chauffage, en utilisant les fumées de récupération de l'incinérateur de Saran, situé à proximité. La plupart des pièces en plastique, y compris sur les tondeuses à gazon et mini-tracteurs classiques, sont d'ores et déjà issues de matière recyclée.