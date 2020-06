Au lendemain de sa réélection à Paris, le patronat adresse un message à Anne Hidalgo

En novembre dernier, ils regrettaient que les questions macro et microéconomiques n'aient peu, voire pas du tout, été abordées par les candidats aux élections municipales à Paris. Sept mois plus tard, au lendemain de la réélection d'Anne Hidalgo, la CPME Paris et le Medef Paris appellent la maire de la capitale à mettre les entreprises au cœur de la Cité.

"Paris est la vitrine économique de la France. La Ville doit s'investir pour maintenir les gestes barrières et les mesures d'accompagnement pour le tourisme, l'événementiel, les spectacles, les conventions et les expositions", déclare à La Tribune Charles Znaty, président du Medef Paris qui "félicite" l'élue pour sa victoire. "J'ai un message: les entreprises sont prêtes à travailler aux côtés de la municipalité pour que l'économie et l'investissement reprennent et qu'on crée ensemble des emplois."

10 millions d'investissement de la Ville

Dans son Manifeste pour...