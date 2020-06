Municipales à Paris : Buzyn "veut une écologie des réalisations et non de la communication"

Un "Plan Marshall". En ces temps de crise sanitaire, il ne se passe pas un jour sans qu'un responsable économique ou politique n'utilise cette expression, en "on" ou en "off", pour évoquer la reconstruction économique du pays. La candidate (LREM) à Paris n'échappe pas à la règle.

La promesse : 400 millions d'euros pour les commerces

Dans le Journal du Dimanche daté du 14 juin 2020, Agnès Buzyn s'est engagée, en cas de victoire, à lancer un fonds de solidarité de 400 millions d'euros destinés aux commerces, dont 170 millions confiés aux maires d'arrondissement pour "aider les commerçants, artisans et restaurateurs à survivre, notamment grâce à une exonération de toutes les taxes la première année, voire l'an prochain si la crise persiste".

Le fonds de solidarité sera dédié à des aides conjoncturelles pour soutenir les commerçants, animer les rues commerçantes et favoriser la reprise de l'activité, déclare l'ex-ministre de la Santé à La Tribune ce 17 juin. "Cette somme s'ajoute aux exonérations de taxes et cela sera naturellement réparti selon les besoins : il y a des arrondissements plus nombreux ou plus touchés que d'autres", ajoute-t-elle.

"Nous aurons un dialogue continu avec les maires d'arrondissement sur les améliorations à apporter. Il faut complètement changer la relation entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement : la première doit être l'écoute des secondes, quel que soit leur camp politique, au lieu de les regarder toujours avec défiance", précise Agnès Buzyn. La maire (PS) Anne Hidalgo a, elle, annoncé le 16 juin vouloir déconcentrer des compétences à l'échelle des arrondissements.

Ouvertures le dimanche et en soirée pendant un an

Parmi les 230 millions d'euros restants, une "partie importante" servira à mener une politique ambitieuse de défense du petit commerce, en particulier des librairies, des artisans, des commerces de bouche "qui font vivre nos quartiers, pour éviter que la spéculation immobilière ne signifie leur arrêt de mort", explicite la candidate LREM dans la capitale. Elle souhaite aussi "expérimenter pendant un an une libéralisation des horaires d'ouverture dans tout Paris, le soir et le week-end afin d'étaler les heures d'affluence pour les consommateurs, ainsi que les heures de pointe dans les transports en commun",...