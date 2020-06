Municipales à Paris : le débat fait (encore) rage sur la gare du Nord

Il reste dix jours avant le second tour des élections municipales à Paris. Le 16, la maire-candidate (PS) et l'ex-tête de liste Europe-Écologie-Les Verts présentaient leur "Manifeste pour Paris". Interrogés par La Tribune sur leur position commune sur la transformation de la gare du Nord - Anne Hidalgo l'a portée avant de demander à revoir la copie, David Belliard y a toujours été opposé -, c'est l'adjoint sortant chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité qui a répondu à leur place.

"Nous avons écrit au préfet [de Paris et d'Île-de-France, Michel Cadot, Ndlr], donné une copie de ce document à Gares & Connexions [filiale de la SNCF porteuse du projet avec Ceetrus, branche immobilière du groupe Auchan, Ndlr] et proposé une négociation sur la base de cinq points", a expliqué Jean-Louis Missika, également co-directeur de campagne de "Paris en commun".

Des "délais contraints" pour réaliser le projet

Le premier est le calendrier. "Certains que ce projet ne pourra être livré" pour la Coupe du monde de rugby de l'automne 2023 et les Jeux olympiques de l'été 2024, "nous proposons un rephasage pour revoit le projet", a dit l'élu parisien. En cela, il n'a fait que reprendre les arguments des experts mandatés par la Ville l'hiver dernier, selon lesquels l'achèvement dans les délais était "non-indispensable" et "d'ores et déjà fortement compromis". Les urbanistes Jean-Louis Subileau et Pierre Veltz, qui ont de nouveau signé une tribune à charge dans Le Monde du 18 juin, ainsi que les architectes Anne Mie Depuydt et Caroline Poulin, préconisaient en janvier dernier de définir "ce qui est vraiment nécessaire pour les JO" et de se donner "le temps de remettre calmement sur le métier le reste du projet".

Un argument balayé dès mars 2020 par la commission d'enquête publique mandatée par la préfecture de Paris-Île-de-France (PRIF). Après avoir appelé à "optimiser" le planning du fait du "délai contraint" par ces échéances, Sylviane Dubail, Jean-François Lavillonnière et Daniel Tournette écrivaient, noir sur blanc, que cette transformation était "indispensable", ne serait-ce que "pour accueillir les participants et visiteurs lors des prochains événements sportifs internationaux de 2023 et 2024". Les...