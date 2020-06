Municipales à Paris : Hidalgo et Belliard placent l'écologie au cœur de leur alliance

Ils ont été partenaires entre 2001 et 2019 puis adversaires le temps de la campagne du premier tour des élections municipales. Anne Hidalgo et David Belliard redeviennent alliés en vue du scrutin du 28 juin prochain. Avec l'ex-tête de liste d'Europe-Ecologie-Les Verts, la maire-candidate (PS) de la capitale a présenté ce 16 juin son "Manifeste pour Paris". Sans surprise, l'écologie y constitue le "socle du projet commun", avec "une stratégie de résilience pour la ville de demain".

Au-delà de la stratégie politique, le tandem veut s'appuyer "vraiment" sur les habitants, "s'intéresser" aux plus fragiles et "aller vers des nouvelles formes d'apprentissage et de transmission des connaissances" climatiques au lendemain de la vague de Covid-19.

"La réponse à la crise est une amplification de la réponse climatique. Cela doit nous inciter à accompagner la transformation du modèle - économique et urbain - et à adopter une approche globale", a déclaré l'écologiste David Belliard.

La santé environnementale, une "question municipale"

Le taux de chômage dans la capitale a en effet augmenté de 20% ces derniers mois. Outre la contribution au fonds Résilience de la région Île-de-France et le vote d'un programme de soutien financier de 200 millions d'euros lors du dernier Conseil de Paris, Anne Hidalgo entend "faire du soutien à l'économie et à l'emploi un moteur de la transition écologique".

Au lendemain des vraies-fausses annonces du président de la République en matière de décentralisation, la maire-candidate souhaite également récupérer et redonner des compétences au niveau local.

"La question de la santé est une question municipale. C'est de la santé environnementale et le traitement de toutes les pollutions dont on parle", a-t-elle martelé.

Un big bang de déconcentration, un PLU bioclimatique

Anne Hidalgo ayant subi "une bureaucratie des processus venu entraver et perturber la nécessité de décider et d'agir vite", elle annonce ainsi "un big bang de la déconcentration vers les arrondissements" ainsi que le renforcement de la ville du quart d'heure "pour agir, intervenir et transformer la ville" sans toucher à la loi Paris-Lyon-Marseille.

Un plan d'action global, centré sur les réponses...