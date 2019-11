Comment le Grand Paris Express révolutionne les transports

En moins de dix ans, ce ne sont pas seulement 200 kilomètres de nouvelles lignes qui vont sortir de terre avec le Grand Paris Express (GPE). Mais également près de 140 km2 de morceaux de ville. Rien que si l'on trace un cercle d'un rayon de 800 mètres -entre dix et quinze minutes à pied - autour des 68 futures gares, l'on obtient près d'une 1,4 fois la superficie de Paris intra-muros (105 km2). Autant de surfaces disponibles qui vont être prises d'assaut par les piétons, les vélos, les trottinettes, les bus et les voitures. Car c'est mathématique : plus vous offrez d'alternatives aux véhicules individuels, plus les gens y ont recours.

Il faut aussi anticiper les trajets domicile-GPE de demain et penser à l'intermodalité. En avril 2018, l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) a publié une étude sur « le rabattement aux futures gares », en s'appuyant sur les exemples de Saint-Denis-Pleyel, futur carrefour des lignes 14, 15, 16 et 17, prévu pour les Jeux olympiques, et de Noisy-Champs, terminus des lignes 15 Sud et 16 Est annoncée aussi pour 2024. L'Apur estime que le flux des voyageurs va être multiplié par deux ou trois, dans les deux kilomètres environnants les stations du Grand...