« L'emploi des cadres fonctionne très bien » (Dominique Largaud, Apec Île-de-France)

Paris Business: Cadres en Île-de-France, quel constat après le Covid ? - 08/03



Bonne nouvelle sur le front du travail. Deux ans après le début du premier confinement, l'Île-de-France s'affirme comme la région la plus dynamique. Elle concentre aujourd'hui près de 37% des emplois de cadre.

La déléguée régionale de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) IDF était l'invitée le 8 mars de BFM Paris et de La Tribune dans la séquence "Paris Business".

"Même si globalement l'économie francilienne a peut-être mis un peu plus de temps à se relever de cette période de crise, ce n'est pas le cas de l'emploi cadre qui fonctionne très bien", a déclaré Dominique Largaud.

L'Apec IDF a en effet diffusé 19.000 offres d'emploi en janvier 2022, soit 2,19% de plus qu'en février 2020, juste avant la pandémie de Covid-19.

"Nous sommes largement revenus aux niveaux d'avant-crise. Les secteurs qui recrutent sont ceux à plus forte valeur ajoutée: l'informatique, la banque et l'ingénierie-recherche et développement", a précisé sa déléguée régionale.