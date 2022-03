Culture : « Nous sommes ravis de nous retrouver boulevard Saint-Michel ! » (Loïse Boulinier)

Paris Business avec La Tribune: Le grand retour de la librairie Boulinier - 01/03

Le e-commerce est déjà là et rien l'arrêtera. Il fait peur aux élus locaux et transforme les villes, sauf quand les commerçants résistent aux aléas économiques et sanitaires. C'est le cas de Loïse Boulinier, directrice générale déléguée de Boulinier.

Invitée le 1er mars de BFM Paris et de La Tribune dans la séquence "Paris Business", la dirigeante de 29 ans des librairies Boulinier a annoncé l'ouverture dans les prochains jours d'un nouveau magasin de 100 m² sur le célèbre « Boul'Mich' ».

"Nous sommes ravis de nous retrouver boulevard Saint-Michel et de nous agrandir en intérieur et en extérieur. Après avoir été au numéro 16, nous serons demain au numéro 18", a déclaré Loïse Boulinier.

Contrainte de fermer sa boutique historique en 2020 du fait d'un loyer trop élevé de son propriétaire, la librairie installée depuis 1938 sur la célèbre artère du VIème arrondissement y proposera des DVD, des disques et des livres entre 20 cents et quelques euros.

Une nouvelle qui fera du bien au quartier Latin où l'autre grande librairie d'occasion, Gibert Jeune, ainsi que la librairie des Presses universitaires de France (PUF), ont fermé leurs portes suite à la Covid-19.