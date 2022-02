« Les drones décongestionnent et décarbonisent la livraison » (Sissel Thorstensen, DragonFlyPads)

Paris Business avec La Tribune: Livraison par drone, une réalité en Île-de-France ? - 22/02

Et si demain la livraison du dernier kilomètre s'opérait par drone, comme le pratiquent déjà les Etats-Unis ou la Chine dans les zones rurales ? C'est le pari que souhaite relever la société DragonFlyPads depuis sa création en septembre 2020.

Invitée le 22 février, de BFM Paris et de La Tribune dans la séquence "Paris Business" de l'émission "Bonsoir Paris", sa présidente Sissel Thorstensen créé des infrastructures pour les drones transportant des colis de moins de 150 kg.

"Les vertiports sont un produit hybride entre une station-service et un mini-aéroport. Ils sont à la fois écologiques et modulables. Les drones ont besoin de se garer, de se charger, de récupérer les colis et de les déposer", explique la dirigeante.