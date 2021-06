Stationnement à Paris : les deux-roues vont passer à la caisse, 3 euros l'heure dès 2022

Parking au Bois de Boulogne et Vincennes, tarifs de stationnements, réduction du nombre de places, majoration des amendes... La mairie de Paris augmente fortement la pression des taxes sur les déplacements des Parisiens et des visiteurs dans la capitale. Pour les voitures, dès le 1er août, le tarif de stationnement passera ainsi de 4 à 6 euros l'heure dans le centre et de 2,4 à 4 euros l'heure dans les arrondissements extérieurs.

latribune.fr 15 Juin 2021, 17:51 4 mn

dès le 1er août 2021, le tarif visiteur pour les automobiles passera de 4 à 6 euros l'heure dans le centre de la capitale (du Ier au XIe arrondissement) et de 2,4 à 4 euros l'heure dans les arrondissements extérieurs. (Crédits : Reuters)