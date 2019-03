Trottinettes, vélos, scooters... Paris veut remettre de l'ordre dans ses rues

(Crédits : DR)

La mairie de Paris a décidé de prendre l'initiative d'une régulation des véhicules en free floating, sans attendre la loi d'orientation qui a pris du retard. Elle a ainsi décidé d'instaurer une redevance dans le but de créer des emplacements dédiés, et obligatoires pour le stationnement des vélos, scooters et autres trottinettes en libre service.