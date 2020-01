Comment la coopérative Biocer creuse son sillon dans le grand Ouest

Il fallait être doué d'un certain flair et doté d'une bonne dose de culot pour lancer, il y a trente ans, une coopérative céréalière 100 % bio dans le berceau français des grandes cultures agro-industrielles.

L'aventure débute en 1988 dans la riante commune du Plessis-Grohan, dans l'Eure, à l'initiative d'une poignée d'agriculteurs militants. Les débuts sont modestes.

« À l'origine, une grande partie du stockage était réalisé dans la ferme du fondateur, le premier silo n'a vu le jour qu'en 2003 », se souvient Olivier Reboul, président de Biocer.

Trois décennies plus tard, la coop récolte ce qu'elle a semé. Portée par la vague récente des conversions, son nombre d'adhérents a bondi de 50 % et la collecte d'un tiers en cinq ans. Son terrain de jeu s'est élargi du bassin parisien aux franges des Hauts-de-France et jusqu'au Val de Loire. Son grain provient désormais de 24 départements du grand Ouest et de plus de 230 fermes.

Très liée avec le réseau des Biocoop avec qui elle possède un fournil en Île-de-France, elle a aussi développé des activités connexes de transformation (farines, lentilles, pain...) et de production de semences. Le regain d'intérêt des consommateurs, mais aussi...