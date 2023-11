Energies : pourquoi les pompes à chaleur à l'eau de mer vont refaire surface en Normandie

Dans les années 60, Monaco avait été l'une des premières collectivités au monde à s'équiper d'une pompe à chaleur (PAC) à l'eau de mer. Le modèle y a prospéré depuis. En soixante ans, la principauté a déployé plus de 80 PAC sur son littoral pour chauffer ici un musée, là un centre des congrès ailleurs encore une piscine. Malgré les bons résultats revendiqués par les autorités locales, le rocher a été peu suivi. Seules quelques villes françaises ont adopté cette technologie. C'est le cas de Cherbourg.... qui vient d'ailleurs de décider de l'abandonner après une décennie de bons et loyaux services au profit d'une chaudière au bois plus capacitaire, nous apprend Ouest-France. Trop chères, pas assez matures.... Les PAC marines sont longtemps restées l'affaire d'un petit noyau de convaincus.

Mais les cartes pourraient bien être rebattues. En cause, le réchauffement des masses d'eau de surface (bord de mer, rivières, lacs...) mais aussi les gains de performances et de robustesse des échangeurs de chaleur. Les deux phénomènes combinés relancent l'intérêt pour cette solution, y compris dans les pays les plus au Nord. Les néerlandais, par exemple, lui accordent beaucoup de crédit. Il faut dire que des recherches ont montré qu'elle pourrait fournir jusqu'à la moitié des besoins en chauffage du patrimoine bâti des Pays-Bas.

Cinq démonstrateurs sur le Vieux continent

Généreusement soutenu par Bruxelles dans le cadre de la transition verte, le projet européen Waterwarmth* matérialise ce nouvel engouement pour l'aquathermie marine. Doté de 8 millions d'euros dont un peu moins de 5 apportés par l'UE, il est porté par une grosse vingtaine de partenaires académiques, institutionnels et économiques issus de six pays : France, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède et Allemagne. Son but : « développer une technologie d'extraction d'énergie basée sur des pompes à chaleur de nouvelle génération ». Lesquelles doivent permettre d'exploiter le potentiel énergétique des masses d'eau de surface pour le chauffage ou le refroidissement de bâtiments.

Le processus sera éprouvé, en vraie grandeur, sur cinq sites démonstrateurs en Europe. En France, l'expérimentation se déroulera au Centre d'Activités Nautiques de Ouistreham (Calvados). A la manœuvre, l'école d'ingénieurs du BTP Builders (Caen) appelée à la rescousse pour ses compétences en génie civil et en courantologie. Son laboratoire hydraulique supervisera la validation des cinq prototypes européens et assurera en propre la mise en place du pilote normand. Ici, la PAC sera immergée juste sous la surface, au pied d'une cale d'embarquement. Elle alimentera en chauffage et eau chaude des installations sanitaires dimensionnées pour 200 personnes. « L'installation sera pérennisée si elle donne les résultats espérés, indique Thibaud Bloch, directeur de la base nautique. En attendant, faire partie de cette avant-garde a quelque chose de réjouissant ».

Le projet Waterwarmth a aussi tapé dans l'œil de plusieurs acteurs industriels, rapporte Guillaume Carpentier, responsable ingénierie et international chez Builders. « Il y a incontestablement un regain d'intérêt pour cette solution durable relativement facile à déployer et qui peut vite devenir rentable. Des entreprises se proposent d'ailleurs d'investir à nos côtés dans le programme », assure t-il. Les résultats finaux dudit programme seront connus en septembre 2026.

*retenu dans le cadre du programme Interreg North Sea.