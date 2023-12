Énergie : dans les Pays de la Loire, Sunology surfe sur la croissance du solaire résidentiel

Le solaire résidentiel est en plein boom. Poussé par la création d'un label du solaire "made in France & made in Europe" annoncé en mai dernier par les ministres de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher et de l'Industrie Roland Lescure pour accélérer l'industrialisation des filières de production renouvelable, le marché se développe de manière « exponentielle » depuis quelques années, note Jérémy Simon, délégué général adjoint du syndicat des énergies renouvelables.

Pour preuve, « la France a dépassé 1 gigawatt de photovoltaïque en autoconsommation en 2022. Si le marché des panneaux photovoltaïques compte de nombreux acteurs, celui des stations plug and play (prête à raccorder sur une prise électrique standard, ndlr) voit l'émergence de nouvelles entreprises, parmi lesquelles Beem Energy et Sunology (Loire-Atlantique), Oscaro Power (Savoie) ou encore l'enseigne Ikea qui a lancé sa propre gamme ». Jérémy Simon voit clairement la corrélation entre le développement de ce segment et le prix de l'électricité qui ne cesse de grimper en France (+26,5% en 2023). « Ces stations plug and play sont une manière pour les citoyens de reprendre la maîtrise de leur consommation d'énergie et la main sur leur facture d'énergie. »

Du solaire partout et pour tous

D'après Sunology qui revendique la place de leader du soleil résidentiel avec 30 millions de chiffres d'affaires et 15% du marché français, la moitié des ménages exprimerait le besoin de stocker leur énergie solaire et ce, pour s'adapter à cette inflation. « Plus l'énergie est chère, plus ils passent au solaire », résume Vincent Arrouet qui a cofondé cette jeune pousse à Nantes avec son associé Pascal Janot. Selon lui, le solaire serait une solution adoptée par plus de 500.000 foyers, dont près de 350.000 dans une logique d'autoconsommation et le reste pour de la revente. Interrogé sur les perspectives du marché, l'entrepreneur nantais les jugent « très dynamiques en sachant que le marché connaît déjà une croissance de plus de 150% sur le troisième trimestre comparé à la même période l'an passé. »

Du solaire partout et pour tous. C'est la promesse faite par cette entreprise depuis sa création en 2019. Dans cette optique, la start-up vient de dévoiler une nouvelle innovation présentée comme « une première mondiale » après deux ans de recherche et développement. Son nom : Play Max, la première station solaire destinée aux particuliers, à installer sur un toit plat, au sol ou sur un mur, avec une batterie intégrée de la taille d'une bouteille d'eau d'un litre qui peut stocker environ 700 Wh pour alimenter une habitation.

C'est « une mini-révolution ! », lâche Vincent Arrouet.

Une innovation produite en France

Cette nouvelle solution permet de produite de l'électricité verte tout en stockant une partie de celle-ci pour l'utiliser dès la nuit tombée grâce à cette batterie modulaire et hybride « totalement unique » située à l'arrière de la station. Résultat : 5 heures d'autonomie énergétique en plus par jour pour le foyer équipé. Il est possible de la détacher de la station. La batterie, qui fait l'objet d'un brevet en cours, devient alors nomade avec la possibilité d'y brancher directement tous types d'appareils. L'autre particularité de cette innovation est de disposer d'une application de suivi en temps réel avec un relevé d'ensoleillement géolocalisé, dans un rayon d'environ un kilomètre autour de l'installation, qui permet de visualiser en 3D la production d'électricité, le volume stocké et la consommation pour ainsi mieux gérer son énergie.

Cette nouvelle solution est assemblée depuis fin novembre dans l'usine de l'équipementier automobile Forvia (Ex-Faurecia) à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), qui a donc opté pour une diversification de ses activités alors que ce site allait connaître une baisse de production en 2025 liée à la perte d'un marché important (panneaux de portières de la remplaçante de la C5 Aircross). Pour accueillir ces nouvelles commandes, l'industriel a donc investi dans une nouvelle ligne d'assemblage et embauché.

« Les précommandes ont été lancées mi-septembre et la production des préséries a démarré fin novembre. Pour l'heure, nous avons pré-vendu plus de 1.500 stations, dont 65% avec batterie. C'est dire à quel point le stockage de l'énergie intéresse les foyers », indique Vincent Arrouet. D'après lui, une douzaine d'opérateurs (sur un effectif total de 260 salariés) travaillent à l'assemblage dans l'usine Forvia. 125 stations sont fabriquées quotidiennement, un rythme qui pourra doubler l'an prochain selon la demande.

Vers 100 millions d'euros de chiffres d'affaires ?

Dans les mois à venir, Vincent Arrouet dit avoir de « grandes ambitions », soit 40.000 stations écoulées en 2024. « Ce produit devrait devenir n°1 », envisage-t-il. S'il est aujourd'hui uniquement disponible en France, la start-up prévoit de l'exporter début 2024, prioritairement en Allemagne et en Espagne (où l'entreprise est déjà présente avec ses trois autres produits, ndlr) en s'appuyant sur des partenaires logisticiens locaux.

« En Allemagne, il y a une taille de marché conséquente sur les stations solaires plug and play, comparé à la France. Il est mature et très compétitif. En Espagne, toutes les conditions sont réunies (ensoleillement, prix de l'électricité à la hausse). En revanche, le marché n'a pas encore démarré. »

En parallèle, en 2024, Vincent Arrouet table sur la vente de 30.000 stations solaire Play (solution de 400 watts lancée en 2022, conçue et assemblée dans deux usines en Vendée et dans les Côtes d'Armor) et stations solaires City (dédiées aux balcons et garde-corps, lancée en avril dernier) ainsi que sur 10.000 toitures solaire sur-mesure Home (2).

Sunology qui vient de s'installer dans de nouveaux bureaux sur 500 mètres carrés à Saint-Herblain, en région nantaise, avec son équipe de 40 collaborateurs, continue aussi de recruter dans la R&D, la partie commerciale, le marketing ou encore l'international. Cinq à six recrutements sont en cours. Face à l'embellie du marché du solaire, Vincent Arrouet envisage aussi de franchir la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires « le plus rapidement possible ». Et il promet l'arrivée de nouvelles innovations dès la fin 2024..

Quelle puissance pour le parc solaire photovoltaïque français ? Au cours des trois premiers trimestres 2023, 2,2 GW supplémentaires ont été raccordés, contre 1,9 GW au cours de la même période de 2022. La puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 19,0 GW à la fin du troisième trimestre 2023.

La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque s'élève à 19,4 TWh au cours des trois premiers trimestres 2023, en hausse de 18,7 % par rapport à la même période en 2022. Elle représente 5,7 % de la consommation électrique française sur cette période. Au 30 septembre 2023, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 19,0 GW, dont 18,3 GW en France continentale. Au troisième trimestre 2023, 45,4 % des installations photovoltaïques (9,8 % de la puissance installée) produisent de l'électricité qui est entièrement ou partiellement autoconsommée. La part de ces installations est en hausse de 2,3 points par rapport au trimestre précédent. Source : Service des données et études statistiques (SDES)