Anvers fait le pari de l'économie circulaire

Anvers, deuxième port d'Europe derrière Rotterdam, génère actuellement 30% des émissions de gaz à effet de serre des Flandres. (Crédits : iStock)

Dans son plan stratégique pour la période 2018-2020, le port d'Anvers prévoit de développer les échanges de matières et d'énergie dans la plateforme. 90 hectares seront consacrés aux synergies entre industrie pétrochimique traditionnelle et sociétés développant une chimie renouvelable. L'enjeu est de réduire les émissions de CO2 et d'accroître l'efficacité économique.