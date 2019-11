Mobilité urbaine : l'urgence est là, des mesures radicales s'imposent !

À l'heure des défis majeurs du changement climatique avec l'urbanisation à grande échelle, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution urbaine massive est devenue quasi permanente, et les effets systémiques menacent notre qualité de vie, mettent en danger notre santé et au-delà l'ensemble même de la chaîne du vivant. Le phénomène urbain a bien transformé en profondeur les rapports entre les hommes, l'habitat et la nature. À l'horizon 2050, ce ne sont pas moins de 3 milliards de personnes qui s'installeront dans les villes partout sur la planète. Nous vivons ainsi le changement, en moins de 100 ans, d'un monde composé à 70 % de ruraux à un monde urbanisé à 70 %. Mais nous savons aussi que les espaces urbains participent à hauteur de 70 % à la production des émissions de gaz à effet de serre, comme cela a été largement signalé.

Pour la première fois, en 2019, l'activité humaine a ainsi généré un taux de CO2 qui dépasse le seuil des 415 ppm et qui doit nous interpeller très sérieusement sur le danger existant pour l'avenir de l'humanité. Or, les aires urbaines rassemblent plus de deux tiers de la mobilité automobile et au moins 80 % des habitations et des bâtiments...