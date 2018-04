Transports en commun : l'Ile-de-France se penche sur la gratuité

L'idée lancée récemment par la maire de Paris, Anne Hidalgo, sera examinée par la région Ile-de-France. La présidente LR Valérie Pécresse a annoncé jeudi qu'elle allait mettre en place un comité d'experts pour étudier la question de la gratuité des transports en commun.

Après "la demande de la Ville de Paris qu'une réflexion soit lancée", "j'ai décidé de mettre en place un comité d'experts pour traiter cette question qui doit être abordée sans parti pris", indique-t-elle dans une lettre adressée le 30 mars aux huit départements de la Région, dont la Ville de Paris.

3 milliards d'euros par an

En rappelant que les transports en commun relèvent de la compétence régionale d'Ile-de-France Mobilités (ex-Stif), Valérie Pécresse précise avoir demandé à Jacques Rapoport, ancien président de SNCF Réseau, de diriger cette commission qui associera les élus locaux concernés. Elle rappelle par ailleurs que les recettes venant des usagers s'élèvent à 3 milliards d'euros par an, soit 30% des coûts annuels de fonctionnement, et qu'il est donc "indispensable que les conclusions de l'étude n'aient pas pour effet d'amoindrir les recettes d'Ile-de-France Mobilités afin de ne pas condamner les transports à l'obsolescence et à la saturation généralisée".

Une lutte contre la "voiture polluante"

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a annoncé le 19 mars le lancement d'une étude sur la gratuité des transports en commun pour les Parisiens, avec notamment experts français et étrangers, élus de toutes tendances, études de modèles économiques, en évoquant la nécessité de lutter contre la "voiture polluante". L'exécutif parisien a salué l'"attitude constructive de la Région" en annonçant que la Ville, pour sa propre étude, allait se "rapprocher des experts nommés par Valérie Pécresse, afin de les auditionner. Ils feront ainsi partie du panel de personnalités qualifiées dont nous recueillerons l'avis", indique un communiqué.