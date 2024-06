Amélie Oudéa-Castéra : « Pendant les JO, il faudra un minimum d’expérience de la gestion de l’État »

Vendredi matin, avant de s'envoler pour l'Allemagne afin de soutenir l'équipe de France de football face aux Pays-Bas, Amélie Oudéa-Castéra nous reçoit dans son bureau au ministère. L'occasion de faire le point à un peu plus d'un mois des JO, au cours desquels elle pourrait ne plus être en fonction.

LA TRIBUNE DIMANCHE - La potentielle accession du RN au pouvoir fait-elle peser un risque sur les Jeux olympiques ?

AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA - Je ne me place pas dans cette perspective. Je reste concentrée sur leur préparation, tout en ayant la certitude que rien n'est joué dans cette élection. D'ailleurs, les lignes ont commencé à bouger. L'enjeu mobilise les Français et un sursaut républicain peut s'exprimer. Pour les Jeux olympiques et paralympiques, on a fait tout ce qui était de notre responsabilité pour assurer une bonne préparation. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir à ce stade. En revanche, les Jeux peuvent agir comme une corde de rappel : ils nous aident à nous projeter concrètement et rapidement dans le « jour d'après ». En nous posant la question de ce à quoi on veut ressembler - ou pas - demain, et de notre message pour le monde. Est-ce un message d'ouverture ou de repli ? D'inclusion ou de stigmatisation de l'autre ? D'action pour la paix ou d'instrumentalisation des tensions géopolitiques ?

Le message des Français a été clair, non ?

Dans le scrutin européen, les Français ont exprimé une colère. Elle a été entendue : c'est le sens de la dissolution. Désormais, il faut une nouvelle majorité pour gouverner le pays de manière responsable, tout en procédant aux changements de fond et de méthode évoqués par le Premier ministre. On a besoin de faire évoluer l'action publique, qu'elle produise des résultats plus tangibles plus vite pour nos concitoyens. Pour autant, il ne faut pas renoncer à ce qui a fait le ciment de notre République et la force de nos valeurs.

Vu les résultats, vous êtes obligés d'anticiper le changement. Comment imaginez-vous cela ?

Les JO illustrent l'incompétence et l'irresponsabilité des extrêmes. La France insoumise a voté contre tous les dispositifs de sécurisation des Jeux, dont Mathilde Panot a montré récemment qu'elle ignorait tout. De l'autre côté, Jordan Bardella a dit qu'il ne changerait rien à notre dispositif, reconnaissant qu'il a été bien conçu après avoir pourtant agité toutes les polémiques. Il s'en remet aux services de l'État. Mais que croit-il ? Qu'un chef de gouvernement peut être, vis-à-vis du premier événement planétaire, en mode « pilotage automatique » ? Il y aura forcément des arbitrages politiques à rendre et à assumer. Et des tensions à gérer. Anne Hidalgo, par exemple, a dit qu'il n'y avait pas de place pour l'extrême droite à Paris. Il serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Sa petite habileté consistant à ne pas réagir pour ne pas accréditer que l'extrême droite, c'est bien lui ne dupe pas les Français. Après avoir retourné sa veste, il fait maintenant l'autruche.

Anne Hidalgo a aussi annoncé qu'elle soutenait le Nouveau Front populaire,

que vous dénoncez...

Dans ce bloc, il y a des acteurs respectables. Et d'autres qui ont passé leur temps à tirer à boulets rouges sur les Jeux, et même à vouloir les saboter. Je rappelle que Mathilde Panot a souhaité qu'il y ait des grèves avant et pendant les JO. Ce bloc n'a aucune cohérence. Aujourd'hui, entre les deux extrêmes, le seul rempart pour préserver les valeurs républicaines, c'est Ensemble, avec Gabriel Attal. Regardons la scandaleuse attitude des extrêmes sur les questions internationales autour des Jeux. La France insoumise a été jusqu'à demander que les athlètes israéliens soient empêchés de concourir sous leur propre drapeau, ce que même le Comité olympique palestinien n'a jamais envisagé. De son côté, le RN s'est permis de dire que le fait d'imposer aux Russes de concourir sous bannière neutre était « humiliant » pour eux... au mépris total des sportifs ukrainiens.

La dissolution n'est-elle pas le pire des scénarios pour les JO ?

Elle ne pose pas, en tant que telle, de difficultés particulières pour la préparation des Jeux, qui se poursuit avec toute l'attention nécessaire. Mais il faut un haut degré de vigilance pour la suite, quand les millions de visiteurs attendus arriveront, avec les enjeux de sécurité et de gestion des flux associés et l'hospitalité que nous leur devons. C'est bien plus qu'un événement sportif qui se joue.

LFI a voté contre tous les dispositifs de sécurisation des Jeux, dont Mathilde Panot a montré récemment qu'elle ignorait tout

Donc il y a un risque ?

Il faudra pendant les Jeux une vraie capacité de commandement et un minimum d'expérience de la gestion de l'appareil d'État. Ni l'extrême droite ni l'extrême gauche n'en ont.

Mais ce ne sont pas eux qui ont dissous l'Assemblée nationale...

Un autre choix que les extrêmes est possible. Aujourd'hui, c'est la Journée de l'olympisme. Notre pays est celui qui a réinventé les Jeux de l'ère moderne autour des valeurs d'universalisme, de respect, d'amitié entre les peuples. L'image qu'on va laisser au monde cet été va rester pour longtemps. Que veut-on incarner ? Une France audacieuse et attractive, à la hauteur de son Histoire ? Ou une France du repli xénophobe ? Ou encore une France aux relents antisémites et communautaristes ? Les Français vont choisir. Ils nous ont dit leur besoin d'être rassurés sur l'avenir. Les attentes sont fortes sur le pouvoir d'achat, la sécurité, la refondation des services publics, la transition écologique. Et nous les entendons cinq sur cinq. Mais regardons aussi ce qu'on a déjà réussi à mettre en place avec ces JO, collectivement. Ce sont les Jeux les plus écologiques de l'Histoire. Ils sont incroyablement engagés sur le plan social. Et ils nous font faire un bond en avant sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Ce sont des illustrations, et je pourrais en citer d'autres, de ce qu'on peut construire de positif, non seulement avec le comité d'organisation et le mouvement sportif, mais aussi avec toutes les femmes et les hommes politiques de bonne volonté, respectueux d'un cadre d'action républicain.

Valérie Pécresse a appelé à une trêve olympique nationale. Cela vous

semble-t‑il possible ?

Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, en tout cas aujourd'hui. Car le sujet, c'est bien pour l'heure de faire un choix. Avec un vote qui doit être utile dès le premier tour. Il est donc impératif de souligner les différences entre les projets. C'est un moment décisif de notre vie politique.

S'il y avait un changement de gouvernement et si on vous le demandait, seriez-vous prête à assurer la continuité du service le temps des Jeux ?

Jamais avec les extrêmes.

Y a-t-il un risque de défection des hauts fonctionnaires ?

Il y a un principe de continuité de l'État et de neutralité du service public. Et, chez nos hauts fonctionnaires, un esprit de responsabilité. Mais les Jeux supposent aussi du commandement et une capacité d'arbitrage sur le plan politique. On ne peut pas s'en remettre exclusivement à l'administration, aussi compétente soit-elle. Il y a des décisions qui engageront l'exécutif et des risques pour lesquels celui-ci aura la responsabilité d'éviter qu'ils ne se transforment en crises. Cela requiert de l'expérience, mais aussi de l'engagement dans le projet. M. Bardella a oscillé entre le désintérêt, les polémiques et les attaques personnelles, y compris contre une chanteuse populaire comme Aya Nakamura. Encore une fois, quand on reçoit le premier événement planétaire, il y a des responsabilités à assumer, il ne faut pas les fuir.

Des violences urbaines sont redoutées après le 7 juillet. Cela peut-il peser sur la tenue même des JO ?

Je ne le crois pas et je n'agiterai pas ce type de peur. Les questions sont suffisamment graves pour ne pas en rajouter.

Craignez-vous des désistements chez les sportifs ou les artistes prévus pour

la cérémonie ?

C'est un risque. De même que les athlètes puissent être perturbés. Avec l'Agence nationale du sport, les fédérations et les staffs, nous faisons en sorte depuis des mois qu'ils soient le plus préservés possible des turbulences, quelles qu'elles soient. Le monde du sport a toujours su combattre l'extrême droite. Ma responsabilité, aujourd'hui, est de dire que le péril est aussi à l'autre extrême. Nos athlètes ont voyagé, ils savent ce qu'incarne la France dans le monde. Leur mobilisation actuelle reflète leur volonté de ne pas laisser ça se perdre, ni s'abîmer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.

Après avoir encensé Kylian Mbappé, Jordan Bardella veut décrédibiliser sa parole

Vous placez les deux extrêmes au même plan alors que Marcus Thuram, lui, a appelé à faire barrage au RN.

Ce qui est choquant, c'est que La France insoumise se soit permis de lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Juste après ses déclarations, François Ruffin s'est prévalu de son soutien au Nouveau Front populaire. Or ce n'est pas ce que Marcus Thuram a exprimé. À ma connaissance, il y a deux pôles qui luttent contre l'extrême droite. Peut-être que Marcus aura envie un jour de préciser sa position, et ce sera sa liberté. Kylian Mbappé, lui, a dit qu'il était contre les extrêmes. Après l'avoir encensé dans un passé récent, Jordan Bardella veut maintenant décrédibiliser sa parole en lui faisant un procès en déconnexion, en l'opposant aux classes populaires alors qu'il en vient. Ce procédé populiste, conçu pour diviser et tuer l'espérance, est très dangereux.

Les tribunes des sportifs ne sont-elles pas contre-productives ?

Au contraire. Nos athlètes, par les valeurs qu'ils incarnent et leur parcours de vie, ont une voix qui porte. Les messages de -Thuram et Mbappé, la tribune des 200 athlètes, ont reçu beaucoup d'attention. Les propos de l'escrimeuse Cécilia Berder contre le RN ont eu aussi de l'écho ; ils lui ont d'ailleurs valu un torrent d'insultes de la « fachosphère » sur les réseaux sociaux.

Le paradoxe fait qu'on ne parle quasiment plus des JO d'une manière négative...

C'est cocasse en effet de constater que ceux qui ont passé leur temps à polémiquer sur tout et n'importe quoi n'ont plus rien à y redire. Avec le ministre de l'Intérieur, nous le voyons comme un hommage tardif au travail effectué. Mais je le redis : bien préparer les Jeux, c'est une chose ; bien les conduire le moment venu, c'en est une autre. Capitale elle aussi.

Reste-t-il encore des zones d'ombre quant à l'organisation ?

Aucune. En revanche, il y a encore du travail, des finitions à assurer.

À un mois de l'échéance, la Seine n'est toujours pas baignable. Pourquoi le serait-elle le jour J ?

Parce que toutes les infrastructures sont maintenant finalisées, ce qui n'était pas le cas il y a un mois ; le bassin d'orage ­d'­Austerlitz a par exemple été utilisé pour la première fois cette semaine. Et parce qu'une météo plus estivale, avec moins de pluie et plus de chaleur, va nous aider à faire les derniers mètres pour être parfaitement au rendez-vous le jour J. Avec les collectivités concernées, nous aurons mené à bien 100 % du plan d'action prévu.

Jusqu'à présent, les projections de médailles sont plutôt positives. Est-ce toujours le cas ?

Plus que jamais. La dernière étude indépendante place la France dans le top 3. Il faut rester humbles, mais ça doit nous donner confiance. Le sport français est dans une forme olympique et peut faire de grandes choses, qui rendront le pays fier.