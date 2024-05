JO 2024 : l’offre de meublés dopée à Châteauroux... jusqu’à quand ?

Près de 1.000 logements meublés en location en 2024 au lieu de 700 l'année dernière : la tenue des épreuves au Centre national de tir sportif (CNTS) de Déols dans l'agglomération castelroussine a largement dopé le marché de l'hébergement saisonnier à Châteauroux. « Plus de 3.500 personnes sont attendues quotidiennement à cette occasion et l'offre hôtelière reposant sur une dizaine d'établissements s'est vite révélée insuffisante, constate Alison Rousseau, directrice de l'Office du tourisme de Châteauroux. Face au risque de pénurie, l'effet d'aubaine a manifestement joué à plein chez certains habitants». Si l'offre de meublés a bondi de 30%, les prix ont quant à eux triplé, voire quadruplé par rapport aux tarifs habituels de location.

Ainsi Santana Alcala propose sa maison la Forge haute située à Ardentes, à une quinzaine de minutes du CNTS, au prix de 2.000 euros la semaine sur les plateformes Airbandb et Leboncoin. « Le logement dispose de trois chambres, d'un grand salon, d'un jardin et peut héberger six personnes, explique ce graphiste du cru qui sera logé dans l'intervalle par sa famille. Pour les groupes, la formule reste largement plus intéressante que l'hôtellerie classique ».

Pas de pénurie de lits mais un pic de fréquentation

Châteauroux n'étant pas Paris, l'offre de logements encore disponibles serait d'environ 40% à J-90 des JO. « La capacité d'hébergement reste largement suffisante et on ne manquera pas de lits, même si on peut craindre des pics de fréquentation, notamment autour du 27 juillet où la première médaille d'or des JO sera remise dans l'Indre, assure Alison Rousseau. L'objectif pour la ville est que l'enrichissement de l'offre à l'occasion des JO ne soit pas un feu de paille, mais qu'elle se maintienne, au moins en partie, dans la durée ». La cité de Gil Averous, qui a investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour accueillir l'événement sportif, table ainsi sur une amélioration sensible de sa notoriété, avec en ligne de mire un accroissement de la fréquentation touristique sur le territoire.

Manuel Dolores se situe bien dans la perspective du long terme, qui a aménagé spécialement pour l'occasion un logement dont il était propriétaire en centre-ville de Châteauroux. Il compte bien poursuivre ensuite cette activité d'hébergement saisonnier. « Les travaux de la maison seront achevés courant juin. Elle comprend deux niveaux sur une surface totale de 140m2 avec quatre chambres et 10 couchages, explique ce conseiller en immobilier castelroussin. A 1.500 euros la semaine pendant les 18 jours d'épreuves, le prix de location baissera mécaniquement ensuite de 30% environ ». Après l'annonce en 2022 de la sélection de Châteauroux comme ville olympique, certains habitants se sont même lancés dans l'achat de petits appartements pour faire de la location saisonnière et quatre conciergeries privées ont été créées. Reste à savoir si l'effet JO jouera de façon pérenne pour la préfecture de l'Indre ou si la « bulle » de l'offre meublée explosera au bout de quelques mois...