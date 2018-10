Valerie Muller accompagne la transformation des entreprises

Elle vient de la production et cela fait la différence. Pour les membres de son équipe, et notamment les consultants développeurs exigeants car compétents et expérimentés. Pour ses clients, à qui elle propose des solutions avant tout pratiques, efficaces, innovantes et sur le long terme. Après un DEA d'informatique à l'Université de Strasbourg, et un passage à Paris, elle s'installe en Allemagne, où elle travaille comme développeur pour des sociétés d'éditeurs de logiciel. « J'aime leur état d'esprit. Ils savent reconnaître les compétences, même des jeunes. L'âge n'y est pas un frein à la réussite. J'ai d'ailleurs monté TBS sur le modèle allemand, c'est à dire sur l'expertise d'une solution donnée, plutôt qu'un catalogue La Redoute. » En 2012 elle crée son entreprise qu'elle pense comme une équipe de sport. « J'ai fait du Handball à haut niveau, mon associé Bertrand François du football. Cela nous a appris à travailler en équipe et surtout à savoir rebondir après un échec. Et en tant que maître-nageuse pendant mes études, j'ai découvert comment gérer l'humain, compétence primordiale pour une dirigeante. »

L'activité principale de Talent Business Solutions est de gérer les flux des entreprises, le CRM et l'ERP principalement. « Nous partons d'un produit, Microsoft Dynamics, que nous adaptons en fonction des besoins et des modes de fonctionnement du client. » TBS propose aussi l'externalisation des systèmes sur le Cloud et d'innover grâce à la création d'applications. L'ensemble de ces services permet de gagner en agilité, et donc en temps, en argent et d'améliorer les relations clients.

L'entreprise, en se focalisant sur la qualité de ses collaborateurs plutôt que la quantité de contrats signés, suit une croissance continue et maitrisée. Elle prévoit une augmentation forte de son chiffre d'affaires ces prochaines années, actuellement de 7 millions, en raison du développement de ses effectifs, de 70 à 100 dans 1 à 2 ans, et de l'activité Cloud de plus en plus importante. Bpifrance, qui accompagne depuis peu sa société, mais la dirigeante souhaite rester discrète sur les termes de leurs échanges, pourrait être un partenaire idéal, notamment pour leurs futurs projets innovants.