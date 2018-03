"Apple veut produire ses propres écrans"

Bientôt des écrans "Design by Apple" ? Le fabricant d'iPhone travaille à la conception de ses propres écrans à la norme MicroLED, selon une enquête publiée ce lundi 19 mars par Bloomberg. Le projet, objet « d'investissements significatifs », est baptisé T159. Il a été confié à Lynn Youngs, responsable de la technologie des écrans de l'iPhone et de l'Apple Watch, ajoute l'agence, citant des sources proches du dossier. Environ 300 ingénieurs sont mobilisés sur le sujet.

Apple aurait déjà réalisé des tests sur un petit échantillon dans une usine secrète à Cupertino (Californie), à deux pas de son campus Apple Park. La firme à la pomme voudrait dans un premier temps utiliser les écrans MicroLed pour équiper ses objets connectés. Ces derniers sont plus fins, plus lumineux et plus économes en énergie que les écrans Oled (diodes électroluminescentes organiques) actuels. Mais il ne faut pas s'attendre à voir le prochain iPhone équipé de MicroLED avant au moins trois à cinq ans. En effet, cette technologie est plus difficile à produire que les écrans actuels, indique Bloomberg. À tel point que le fleuron de la Silicon Valley aurait presque enterré le projet il y a un an.

Vers l'indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs ?

C'est un pas de plus pour Apple, qui travaille à acquérir davantage d'indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs. Le groupe californien conçoit déjà ses propres processeurs pour ses appareils mobiles et une incursion dans les écrans pourrait constituer, à long terme, un coup dur pour des fabricants d'écrans comme Samsung Electronics, Japan Display, Sharp et LG Display.

À la Bourse de Tokyo, l'action Sharp a fini lundi en recul de 1,7% et Japan Display en baisse de 2,42%. LG Display pour sa part a terminé en repli de 1,60%. La décision d'Apple pourrait également affecter des fournisseurs comme Synaptics, qui fabrique des puces destinées à la gestion des écrans tactiles, selon Bloomberg.

(Avec Reuters)