Cambridge Analytica : comment savoir si vos données Facebook ont été captées

En plein scandale Cambridge Analytica, Facebook s'était engagé à tenir informer ses utilisateurs. Le plus grand réseau social au monde, avec 2,13 milliards d'utilisateurs, vient de mettre un ligne une nouvelle page d'aide pour savoir si vos données ont été captées par le cabinet d'analyse Cambridge Analytica. Au service de Donald Trump pendant l'élection présidentielle en 2016, le cabinet a mis la main de manière détournée sur les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook. Environ 200.000 profils français seraient touchés.

Dans un second temps, Facebook souhaite avertir individuellement les internautes dont les données personnelles ont été détournées. Le réseau social appelle également ses utilisateurs à faire le ménage dans leurs paramètres, notamment "l'onglet application".

Des données captées par le biais d'une appli

En effet, les données personnelles ont fuité par le biais de l'application "this is your digital life", créée en 2013. Selon Facebook, environ 300.000 personnes auraient téléchargé cette application. Lors de son téléchargement, les utilisateurs concédaient un droit d'accès à leurs données personnelles Facebook - mais aussi, à celles de leurs amis. Ce qui explique le nombre mirobolant de comptes concernés.

En novembre dernier, Facebook avait également lancé un outil pour permettre à ses utilisateurs de déterminer s'ils avaient été exposés à des contenus relevant d'ingérences attribuées à la Russie durant la présidentielle américaine de 2016. En effet, l'entreprise de Mark Zuckerberg est accusée d'avoir servie de plateforme de manipulation politique lors de la course à la Maison-Blanche. Facebook, qui avait été appelé à témoigner devant le Congrès, avait envoyé des cadres. De nouveau auditionné par l'institution américaine pour l'affaire Cambridge Analytica cette fois-ci, Mark Zuckerberg s'est déplacé en personne. Une première.

