Cambridge Analytica : Facebook au coeur d'un nouveau scandale

Le scandale a fait l'effet d'une bombe. Facebook, le plus grand réseau social au monde, a admis que les données personnelles de ses utilisateurs s'étaient retrouvées entre les mains du cabinet d'analyse, Cambridge Analytica. Ce dernier, travaillant pour la campagne électorale de Donald Trump en 2016, aurait ainsi collecté des informations sur 50 millions d'utilisateurs Facebook, sans leur consentement direct. La polémique a été révélée ce week-end par le New York Times et The Observer.

Après avoir vu son image amochée l'année dernière par la prolifération des fake news, c'est une nouvelle claque pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. Retour sur les principaux points de l'affaire Cambridge Analytica.

Que fait Cambridge Analytica ?

Spécialisé dans la communication stratégique, Cambridge Analytica réalise de la collecte et de l'analyse de données. Créée en 2013, la société est une filiale du groupe britannique SCL. Si l'entreprise se décrit sur son site internet comme une "organisation non-partisane", elle a été financée à hauteur de 15 millions de dollars par Robert Mercer. Ce milliardaire, connu pour être un soutien du parti Républicain, est un proche de Donald Trump.

C'est d'ailleurs par le biais de l'actuel président américain que Cambridge Analytica s'est fait connaître. En effet, le cabinet d'analyse a travaillé pour Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine en 2016. Sa mission : concevoir un logiciel permettant d'anticiper et d'influencer les choix des électeurs afin de faire pencher la balance en faveur du candidat républicain grâce à de la publicité ciblée... Ce qui nécessite l'agrégation de données personnelles.

Comment Cambridge Analytica a eu accès aux données de Facebook ?

C'est le point crucial de l'affaire. Le cabinet d'analyse aurait eu accès aux données personnelles de 50 millions d'utilisateurs Facebook - soit environ un tiers de membres actifs du réseau social en Amérique du Nord et près d'un quart des électeurs américains, précise The Observer. L'entreprise serait passée par un intermédiaire : un certain Aleksandr Kogan.

Ce chercheur américain, d'origine russe, a développé une application baptisée "thisisyourdigitallife". Lors de son téléchargement, les utilisateurs concédaient un droit d'accès à leurs données personnelles Facebook.

"Environ 270.000 personnes ont téléchargé l'application, chiffre Facebook dans un communiqué de presse publié vendredi dernier. En faisant cela, ils donnent leur consentement à Kogan pour avoir accès à des informations comme leur ville d'origine, les contenus "likés"

Ce n'est pas tout. L'application pouvait également avoir accès aux "amis" des utilisateurs l'ayant téléchargée. En 2014, Kogan aurait transmis ces informations au cabinet Cambridge Analytica, selon les enquêtes du NYT et The Observer. Si l'accès aux données était légal pour le chercheur, leur transmission à un tiers constitue une violation des règles d'utilisation de Facebook.

"En 2015, nous avons appris que le Dr. Aleksandr Kogan nous avait menti", se défend le réseau social dans son communiqué de presse. Une façon pour Facebook de se dédouaner sur l'usage détourné des données personnelles de ses utilisateurs. "Les gens ont connaissance de fournir ces informations. Aucun système n'a été infiltré, aucun mot de passe ou données sensibles n'ont été volées ou piratées", poursuit Facebook.

Pourquoi la polémique embarrasse-t-elle Facebook ?

L'affaire est gênante à plusieurs niveaux. Premièrement, elle touche le cœur même de l'activité de Facebook : la collecte de données - et l'usage potentiellement détourné qui peut en être fait.

"On est en train d'ouvrir le couvercle de la boîte noire des pratiques de Facebook en matière de données, et le tableau n'est pas joli à voir", souligne auprès de Reuters Frank Pasquale, professeur de droit à l'Université du Maryland et spécialiste de l'utilisation des données par les géants d'Internet.

L'action du fleuron de la Silicon Valley a chuter en Bourse de près de 6,8% lundi.

Deuxièmement, Facebook se retrouve sous le coup de pressions politiques tous azimuts. Aux États-Unis, plusieurs sénateurs souhaitent entendre les justifications devant le Congrès de Mark Zuckerberg, président et co-fondateur de Facebook. "C'est une brèche énorme sur laquelle il convient d'enquêter. Il est clair que ces plates-formes ne savent pas s'autodiscipliner", a twitté la sénatrice démocrate Amy Klobuchar. Même son de cloche en Europe. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, dénonçait lundi une "une violation inacceptable du droit à la vie privée de nos citoyens". La commissaire européenne à la Justice, Vera Jourova, prévoit quant à elle d'aborder le sujet avec le réseau social et des responsables du gouvernement américain lors de sa vite aux États-Unis, cette semaine. Sur Internet, une campagne #DeleteFacebook (en français, supprime Facebook) a été lancée.

Troisièmement, Facebook additionne les polémiques depuis l'élection présidentielle américaine en 2016. Le réseau social a d'abord été accusé d'avoir favorisé la victoire de Donald Trump avec la création de "bulles idéologiques". Ce phénomène de filtre permet de voir les informations partagées par ses contacts identifiés comme semblables. L'utilisateur se retrouve ainsi « enfermé » dans un cercle sans débat idéologique. Facebook est également critiqué pour la prolifération des fake news, ces fausses nouvelles virales popularisées lors du Brexit en 2016 et amplifiées lors de la présidentielle américaine. Un vrai casse-tête pour Facebook, qui ne sait comment les modérer.

Avec une telle réputation, le réseau social accuse d'une baisse du temps passé sur sa plateforme "d'environ 50 millions d'heures par jour" - soit un repli de 5% pour le dernier trimestre, chiffrait l'entreprise lors de la publication de ses résultats annuels en février. Et le nombre d'usagers commence même à baisser aux États-Unis et au Canada.