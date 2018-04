Cambridge Analytica : l'heure des comptes a sonné pour Facebook

Convoqué par les sénateurs et représentants américains, Mark Zuckerberg à son arrivée au Congrès des Etats-Unis, mardi 10 avril. Facebook cumule les polémiques. Avant le scandale Cambridge Analytica, il avait été accusé d'avoir favorisé la victoire de Trump avec la création de "bulles idéologiques". Ce phénomène de filtre permet de voir les informations identifiées comme conformes aux idées de l'utilisateur, lequel se retrouve ainsi « enfermé » dans un cercle de pensée, sans débat idéologique. (Crédits : Aaron Bernstein / Reuters)

Convoqué hier et aujourd'hui par le Congrès des États-Unis, Mark Zuckerberg, le Pdg du plus grand réseau social au monde, a réitéré ses excuses et va tenter d'expliquer comment les données personnelles de quelque 87 millions d'utilisateurs se sont retrouvées entre les mains de la firme d'analyse de données Cambridge Analytica. Retour sur ce scandale qui impacte la protection de la vie privée de 2,13 milliards d'utilisateurs et qui remet en cause le cœur du business model de Facebook: la collecte de données à des fins publicitaires, qu'elles soient commerciales ou... politiques.