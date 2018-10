Enceintes connectées : après Amazon et Facebook, Google veut sa part du gâteau

Google a présenté mardi à New York son enceinte connectée hybride, "Google Home Hub". Elle sera en vente au prix de 149 dollars. (Crédits : Capture d'écran Google)

Le géant américain a présenté mardi à New York "Google Home Hub", objet hybride à mi-chemin entre la tablette et l'enceinte connectée. Face à la concurrence d'Amazon et de Facebook, Google casse les prix et mise sur sa plateforme vidéo YouTube.