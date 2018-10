Google+ : clap de fin pour le réseau social après la découverte d'une faille de sécurité

C'est une affaire embarrassante dont se serait bien passé Google. Le groupe de Mountain View (Californie) a annoncé, lundi 8 octobre, la fin de son réseau social Google+, qui revendique des millions d'utilisateurs, lancé en 2011 face à l'essor de Facebook. La raison ? Une faille informatique, détectée et corrigée en mars dernier à l'occasion d'un audit de sécurité interne de Google+, qui a rendu vulnérables une partie des données personnelles - adresse électronique, profession, sexe et âge - de 500.000 utilisateurs du service.

Certaines des données postées par les détenteurs d'un compte - messages, informations sur le compte Google ou des numéros de téléphone - n'ont pu être vues ni consultées, précise le géant américain. Ce dernier indique également qu'il n'a pu identifier avec certitude les utilisateurs touchés par la faille, ni leur localisation. Autrement, les développeurs d'applications n'étaient pas au courant de la faille, affirme encore l'entreprise et ne se seraient donc pas servis des données exposées pour en faire un usage inapproprié, tente de rassurer les conclusions de l'audit.

Les fantômes du scandale Cambridges Analytica

Jusqu'à 438 applications auraient pu profiter de cette faille informatique qui a existé de 2015 à début mars 2018. Google n'a pas expliqué si cette faille de sécurité était due à un piratage informatique et a tout juste consenti à expliquer les raisons pour lesquelles il a attendu plusieurs mois pour rendre publique cette information : la nature des informations dévoilées, l'absence d'utilisation inappropriée des données exposées et le fait qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision quels utilisateurs informer ont motivé cette décision affirme le groupe. "A chaque fois que des données d'un utilisateur sont affectées, nous faisons plus que ce que nous demande la loi et appliquons plusieurs critères pour déterminer si nous devons le notifier", s'est défendu un porte-parole de Google.

Mais selon les dires du Wall Street Journal, la société fondée par Larry Page et Sergueï Brin avait choisi dans un premier temps de ne pas divulguer publiquement la découverte car les dirigeants de la société craignaient surtout d'attirer l'attention des régulateurs. Ils redoutaient un traitement identique à celui réservé à Facebook suite au scandale Cambridge Analytica - société britannique accusée d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques - avec l'ouverture d'une enquête forcément catastrophique en terme d'image de marque.

Renforcement de la politique de partage de données

Face à cette situation, Google veut tourner très vite cette page embarrassante avec de nouvelles mesures pour permettre aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle de leurs données. Les développeurs d'applications n'auront plus accès aux données liées aux messages SMS envoyés ou reçus par les téléphones fonctionnant sous le système d'exploitation Android, aux appels entrants, et verront leur accès au carnet d'adresses des utilisateurs limité.

Un utilisateur recevra en outre désormais une requête individuelle pour donner accès aux données des différents services Google auxquels il a recours. Il pourrait par exemple choisir d'autoriser l'accès aux informations contenues dans son calendrier et refuser l'utilisation de celles stockées dans Gmail. Ces mesures sont effectives, selon Google, ce mois-ci pour les nouveaux utilisateurs et début 2019 pour les anciens. Le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi a déclaré, ce mardi 9 octobre, avoir demandé à Google si des utilisateurs français avaient été touchés.

