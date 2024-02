M6 : après 37 ans à bâtir la chaîne, Nicolas de Tavernost tire sa révérence

37 ans de bon et loyaux services et puis s'en va. En fin de journée ce mardi, Nicolas de Tavernost, l'emblématique patron de la chaîne M6, a annoncé son départ du groupe, à partir du 23 avril, au journal Le Figaro.

Une annonce faite à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe ce mardi soir. Dans un entretien accordé au quotidien, le président du directoire confirme la nomination de son successeur et détaille les projets en cours.

« Grâce à son leadership, son sens des affaires et sa vision stratégique, il a fait passer la société d'une petite chaîne de télévision à l'un des groupes audiovisuels les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe », a salué le conseil de surveillance du groupe, dans un communiqué publié dans la foulée.

« (...) J'ai estimé que les conditions actuelles permettaient, compte tenu de la bonne tenue du groupe, de passer à l'étape de la succession », explique Nicolas de Tavernost au Figaro. « Il est préférable de confier la présidence du groupe à une nouvelle génération qui devra mener à bien sa transformation », souligne par ailleurs dans son communiqué le groupe M6.

Sur la nomination de son successeur, le bientôt ex-patron de la chaîne M6 informe que « le Conseil de Surveillance a engagé une procédure de succession à l'automne dernier. Celle-ci a abouti à la désignation de David Larramendy, l'actuel directeur général de M6 Publicité. Il a intégré le groupe M6 il y a maintenant 16 ans ».

Pressenti sur le départ l'année dernière déjà, le patron de média explique aussi que son maintien était « notamment lié à des circonstances exceptionnelles : le projet de fusion avec TF1 qui a duré deux ans et qui n'a finalement pas abouti et l'appel à candidature pour la fréquence 6 pour laquelle on a dû batailler ».

Une carrière dédiée à M6

Fraîchement diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, Nicolas de Tavernost s'est d'abord familiarisé avec le monde des télécommunications au sein du cabinet du « ministre du téléphone » Norbert Ségard.

Celui qui est aujourd'hui considéré comme « un vétéran du PAF », a ensuite très rapidement rejoint la « petite chaîne qui monte », M6, à son lancement en 1987. Il y débute en tant que directeur adjoint de Métropole Télévision (M6) en 1987, après avoir piloté le projet de création de la chaîne au sein de la compagnie Lyonnaise des Eaux. Remplaçant Jean Drucker au poste de président du directoire de M6 en 2000.