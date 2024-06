Football : la Ligue 1 n'a toujours pas trouvé son diffuseur, les clubs travaillent à l'aveugle

La prochaine saison de la Ligue 1 de football reprend le 16 août et le diffuseur n'est pas encore connu. Conséquence : les clubs ne savent toujours pas sur quelle manne financière ils vont pouvoir s'appuyer et il est alors bien difficile de s'activer sur le marché des transferts.

« Les clubs en France ont trois leviers pour établir leur budget : la billetterie, le sponsoring et les droits TV qui sont censés être la manne la plus sûre. Or là, ils ne savent pas sur quel montant ils vont pouvoir compter » expliquait fin mai à l'AFP Pierre Maes, consultant en droits TV du sport.

Dans un premier temps, les clubs devraient donc vendre pour pouvoir s'attacher les services d'une star, du joueur qui comblera le vide laissé à un poste au sein de leur groupe. De nombreuses structures l'ont déjà fait savoir, en plaçant sur la liste des départs les joueurs à forte valeur marchande de leur équipe. A Nice par exemple, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo, tous deux sous contrat avec les Aiglons, le surnom des Niçois, devraient être vendus, probablement à l'étranger.

Le départ le plus retentissant cet été n'est pas une vente, mais il va alléger considérablement les finances du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, son attaquant vedette, part au Real Madrid mais Paris se déleste du salaire le plus conséquent de tout le championnat. Le champion de France, moins contraint que les autres sur le plan financier, s'est d'ores et déjà mis en quête du remplaçant de Mbappé, figure de proue du PSG et de la Ligue 1. Enfin, Reims, Nice, Lens, Marseille, Lille et peut-être Le Havre auront un nouvel entraîneur la saison prochaine, des transferts déjà bouclés dans certains cas. La première mission de ces nouveaux techniciens sera de recruter malin. Ils ont jusqu'au 30 août à 23h00 pour trouver des idées.

« On est dans un moment difficile, mais toutes les négociations sur les droits TV sont toujours des moments délicats » a estimé Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF) en marge de l'Assemblée générale de l'instance, à Clairefontaine. « C'est une partie extrêmement serrée qui doit se dénouer sinon dans les prochains jours, du moins dans les prochaines semaines pour permettre à nos clubs professionnels d'avoir un juste montant pour faire en sorte que leur avenir soit garanti » a déclaré le dirigeant de la FFF.

Vers une chaîne 100% Ligue 1 produite par la Ligue

Mercredi, celui qui a succédé à Noël Le Graët en janvier 2023, a assisté au conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football durant laquelle Vincent Labrune, son président, a exposé à ses membres les deux plans sur lesquels il travaille actuellement pour trouver un diffuseur au championnat de première division en France.

Le plan A, une chaîne 100% Ligue 1 portée par beIN et distribuée exclusivement par Canal+, n'est pas abandonné mais il est en « stand by » pour le moment, bloqué par la chaîne cryptée - qui dément ces informations. La Ligue professionnelle ne souhaite pas revoir à la hausse le contrat de distribution qu'elle a avec beIN aux alentours de 250 millions d'euros par an.

Le plan B, validé par le CA mercredi, est toujours une chaîne 100 % Ligue 1, toujours porté par beIN Sports, mais abandonne l'idée d'une distribution exclusive par le groupe Canal+, selon une source proche de l'instance à l'AFP. Elle serait éditée par beIN Sports et distribuée le plus largement possible par les fournisseurs d'accès à internet (Bouygues, Free, SFR, Orange). Pour l'amateur de football, l'abonnement serait alors de 25 euros sur dix mois.

La Ligue compte sur un montant annuel entre 600 et 700 millions d'euros

Une pure folie selon Cyril Linette, ex-patron des sports de Canal+. « A 25 euros, ça n'a strictement aucune chance de réussir. Aucune chance. Ça correspond au double de ce que vous payez pour Netflix où vous avez accès à des milliers de films et séries. Même chose pour les kiosques numériques ou pour Spotify par exemple. 25 euros, c'est un prix complètement hors de propos même avec un seul diffuseur », a-t-il réagi ce dimanche sur RMC.

Reste qu'il fallait cette année être abonné à Amazon Prime Ligue 1 et à Canal Plus pour pouvoir accéder à tous les matches, soit une dépense mensuelle entre 37 et 50 euros, selon les formules. Là, il n'y aurait plus qu'une seule chaîne pour l'ensemble des rencontres. Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, également dirigeant de la chaîne qatarienne beIN Sports, a soutenu mercredi les deux plans envisagés par la LFP pour les futurs droits TV de la Ligue 1. Dans les deux cas, la Ligue table pour un montant annuel entre 600 et 700 millions d'euros.

Toujours concernant les droits TV, le « CA »de la Ligue a lancé mercredi l'appel d'offres pour le championnat de Ligue 2 qu'il espère boucler assez rapidement d'ici à la fin du mois de juin, a précisé une source. Il a été par ailleurs confirmé à ses membres que les droits de la Ligue 1 à l'international, pas encore tous vendus, doubleront, au moins, une fois terminées d'ultimes négociations les concernant. Ils étaient montés à environ 80 millions par an lors du précédent appel d'offre et atteindront donc autour de 160 millions lors de celui-ci.

(Avec AFP)