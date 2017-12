Fracture numérique : vers un accord entre l’État et les opérateurs ?

Dans de nombreuses campagnes françaises, l'absence d'une couverture mobile digne de ce nom provoque un énervement de plus en plus palpable. Emmanuel Macron en est bien conscient. C'est la raison pour laquelle il décidé de tout faire pour mettre un terme à cette fracture numérique, qui donne souvent le sentiment aux habitants des territoires ruraux et reculés d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Ce jeudi, le Premier ministre Édouard Philippe va présenter le plan du gouvernement en manière d'aménagement numérique du territoire. Il y sera bien sûr question de la couverture en Internet fixe. Mais aussi des solutions pour permettre à tous les Français de disposer d'un réseau mobile de qualité.

Pour arriver à ses fins, le gouvernement a confié à l'Arcep, le régulateur des télécoms, le soin de trouver en amont un accord avec les grands opérateurs nationaux. L'institution a présenté en début de semaine dernière ses propositions au gouvernement. Mais ce mardi, les discussions se poursuivaient encore entre l'État et les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Si ceux-ci se sont toujours dits prêt à investir davantage pour accélérer la couverture mobile, ils militent pour des contreparties financières. Et ces jours derniers, les négociations ont visiblement été très difficiles avec l'État.

Les menaces de l'Arcep

Concrètement, comme l'a rappelé mardi Sébastien Soriano, le président de l'Arcep, son institution a proposé un « new deal » avec les opérateurs. L'idée est de profiter du renouvellement prochain de licences d'utilisation de fréquences mobiles pour trouver un compromis. Alors que le renouvellement de ces licences est généralement l'occasion pour l'État de renflouer ses caisses de précieux milliards d'euros, l'Arcep a suggéré que l'exécutif soit moins gourmand que par le passé. Et échange, les opérateurs s'engageraient à de très gros efforts pour déployer leurs infrastructures rapidement et dans tout l'Hexagone.

Reste que ce mardi, ce fameux « new deal » n'était toujours pas validé. À la conférence de l'Arcep, Sébastien Soriano, pressant, a demandé aux opérateurs de vite trouver un terrain d'entente. Il s'est même montré menaçant :

« Si les opérateurs ne convergent pas très vite, nous nous mettrons dès le début de l'année prochaine au travail pour redéfinir les obligations de couverture mobile des opérateurs. On fera les consultations, on fera les travaux techniques [...], on se mettra au boulot. Et dès l'année prochaine, on proposera au gouvernement [...] des obligations de couverture. Et on ne renoncera à rien. À rien. »

Avant d'en remettre une couche :

« Nous avons voulu travailler avec les opérateur dans un cadre coopératif. Mais, s'il le faut, nous travaillerons dans un cadre coercitif. »

Un nouvel impôt qui fait jaser

À la conférence de l'Arcep, Pierre Louette, DG délégué d'Orange et à la tête de la Fédération française des télécoms (FFT), le lobby des opérateurs, s'est d'abord voulu rassurant. « La fédération est convaincue qu'on peut arriver à un accord », a-t-il affirmé. Avant, toutefois, de souligner que le gouvernement devait bien faire des licences « une arme au service de la couverture des territoires », et non, une fois encore, un outil « pour lever de l'argent ». Pour le chef de file de la FFT, l'État doit se montrer « cohérent ». En clair, il ne peut pas, selon lui, demander plus d'investissements aux opérateurs sans concessions financières.

À ce sujet, Pierre Louette a été soutenu par Régis Turrini, le secrétaire général de SFR. Présent à la conférence de l'Arcep pour annoncer que l'opérateur au carré rouge mettait fin à son plan « Fibrer la France », cet ancien patron de la FFT a pesté contre une nouvelle taxe visant la fibre et le câble, et votée la semaine dernière à l'Assemblée.

« Il est quand même extraordinairement désagréable d'apprendre [...] qu'un nouvel impôt est né, sans que nous n'en ayons jamais entendu parler, a-t-il lancé. [...] Je crois qu'il y a vraiment un moment où l'état doit arbitrer entre ses priorités. Soit c'est l'aménagement du territoire. Soit il considère les opérateurs comme une base fiscale. Soit c'est l'allègement des factures pour le bien du consommateur. Mais on ne peut pas avoir les trois en même temps. Il y a un moment où ça ne fonctionne pas. »

Les opérateurs et le gouvernement ont-ils depuis trouvé un terrain d'entente sur la couverture numérique du territoire ? Réponse ce jeudi.