SFR met fin à son plan visant à fibrer la France tout seul

Dur dur d'annoncer publiquement un revirement. En juillet dernier, SFR avait jeté un pavé dans la mare en affirmant qu'il voulait fibrer 100% de l'Hexagone d'ici à 2025, seul et sans argent public. Ce projet avait suscité un fort émoi dans le monde des télécoms et auprès de nombreuses collectivités locales. Celui-ci était largement perçu comme un torpillage du Plan France Très haut débit (PTHD), qui vise à apporter un Internet ultra-rapide à tous les Français à horizon 2022. Mais ce mardi, l'opérateur au carré rouge, dont la maison-mère Altice vient d'essuyer une grave crise boursière, a changé son fusil d'épaule. Lors d'une conférence sur la couverture numérique organisée par l'Arcep, le régulateur des télécoms, Régis Turrini, son secrétaire général, a annoncé que le groupe mettait fin à son projet, sans pour autant interrompre ses déploiements de fibre.

« Force est de constater que nous n'avons pas su créer les conditions nécessaires pour emporter l'adhésion du plus grand nombre, et surtout de ceux dont on se préoccupe le plus, c'est-à-dire les collectivités locales », a-t-il affirmé.

Devant des élus locaux, il s'est fendu d'un discours un brin alambiqué pour justifier ce revirement. Ou plutôt ce « changement de doctrine », selon ses mots. D'après lui, le projet « Fibrer la France » de SFR visait à affirmer l'ambition du groupe « en matière d'investissement dans les infrastructures à très haut débit ». C'est-à-dire, en clair, être propriétaire d'un maximum d'entre elles, pour ne pas avoir à louer les réseaux de ses concurrents. Au mois de juillet, l'ex-DG de SFR, Michel Paulin, avait justifié ce parti pris, cher au propriétaire d'Altice Patrick Drahi, en expliquant que chaque année, l'opérateur au carré rouge déboursait « 800 millions d'euros » pour accéder au réseau cuivré d'Orange.

Redorer son blason auprès des collectivités

Reste qu'avec son plan « Fibrer la France », un projet « qui a peut-être été présenté maladroitement », SFR « se voulait en faveur des collectivités », dit Régis Turrini. A l'en croire, l'opérateur souhaitait « favoriser la réalisation des objectifs du PTHD et sécuriser les financements dans un contexte budgétaire extrêmement tendu et connu de tous », poursuit-il. Des propos qui ne manquent pas de sel - c'est peu dire -, dans la mesure où la direction de SFR a largement canardé le PTHD ces derniers mois. Mi-juillet, Michel Combes, l'ancien PDG de l'opérateur, l'avait même qualifié d'« obsolète », estimant, bravache, « qu'il ne [fonctionnait] plus » !

En outre, lors de la présentation de son plan visant à fibrer seul la France, SFR s'en était pris durement au mode d'attribution des RIP, ces réseaux publics déployés à l'initiative des collectivités dans les campagnes, avec l'aide financière de l'Etat. Pour Michel Combes, cette façon de faire visait « à retirer la détention des réseaux aux opérateurs » à certains endroits. En conséquence, il avait carrément indiqué qu'il était prêt à déployer des réseaux en parallèle de ceux déjà prévus et qu'il n'avait pas remporté. Ce qui avait suscité l'ire de nombreuses collectivités locales, inquiètes des conséquences sur la rentabilité de leurs infrastructures.

Pas de critique sur la couverture des villes moyennes

A contrario, ce mardi, Régis Turrini a assuré que SFR allait pleinement jouer le jeu du PTHD, en respectant notamment les appels d'offres des RIP. « Nous poursuivons la mise en œuvre des appels d'offres que nous avons remporté, c'est bien normal, a-t-il indiqué. [...] Et puis il y en a d'autres où on a échoué, c'est la vie des affaires. Nous continuons de répondre aux appels d'offres en cours des collectivités locales pour déployer [nos infrastructures]. »

Régis Turrini a également souligné que SFR était probablement prêt à réitérer son engagement de couverture à 2020 de l'essentiel des zones moyennement denses (soit les villes moyennes et les périphéries des grandes agglomérations) en fibre optique, qu'il s'est partagé avec Orange en 2011. Il n'a pas, ce mardi, critiqué la répartition de ces territoires avec son rival. Et ce, alors que depuis son rachat de SFR en 2014, Patrick Drahi et son état-major ratent rarement une occasion d'appeler à un partage plus équitable de cette zone, dont Orange a préempté environ 80% il y a six ans.

L'abandon du plan « Fibrer la France » montre que SFR a aujourd'hui d'autres chats à fouetter. « L'actualité récente du groupe nous conduit à concentrer nos efforts sur l'amélioration de la qualité de nos offres », a précisé Régis Turrini. Suite à l'effondrement d'Altice en Bourse au mois de novembre, l'opérateur au carré rouge veut en priorité retrouver la confiance des clients, dont beaucoup l'ont quitté ces dernières années. Quoi qu'il en soit, le trublion SFR souhaite vraisemblablement rentrer dans le rang.

