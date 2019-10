FT120, Next40 : l'illusion de grandeur de la French Tech

On connaissait le CAC 40 et le SBF120, deux indices prestigieux qui désignent les champions français cotés en Bourse. Place désormais au Next40 et au FT120, leurs équivalents pour la tech. Enfin presque. Annoncés en grande pompe par Emmanuel Macron à la veille du France Digitale Day, qui s'est tenu le 18 septembre, ces deux labels sont surtout symboliques. « Ils actent l'idée que les startups sont l'économie de demain. Les entreprises du Next40 vont créer à elles seules 25000 emplois dans les deux prochaines années, ce n'est pas rien », justifie Kat Borlongan, la directrice de la Mission French Tech.

Alors que le chef de l'État a fixé l'objectif de « 25 licornes en 2025 », le gouvernement s'attaque à la dernière faiblesse de la tech française : le growth, c'est-à-dire l'hyper-croissance des startups, synonyme de levées de fonds de plus de 50 ou 100 millions d'euros, de recrutements massifs et d'internationalisation. Pour le financement, Emmanuel Macron a annoncé 5 milliards d'euros supplémentaires injectés par les assureurs et les banquiers.

Pour le reste, la Mission French se met en ordre de marche derrière les scale-up. Le Next40 se conçoit ainsi comme un catalogue du meilleur...