La pénurie de talents, prochain frein de la French Tech ?

La French Tech n'a jamais levé autant d'argent : 2,8 milliards d'euros, rien qu'au premier trimestre. Mais elle se retrouve désormais confrontée à un deuxième problème : le recrutement de salariés. C'est une des conclusions du baromètre annuel sur les performances économiques et sociales des startups françaises de EY et France Digitale. Nourri par les avis de plus de 350 jeunes pousses ayant dépassé la levée d'amorçage, il dresse un bilan de leurs avancées.

La question du financement derrière celle du recrutement

En moyenne, les startups de l'échantillon ont levé 15 millions d'euros. Parmi celles qui dégagent plus de 50 millions d'euros de chiffres d'affaires, ce montant s'élève même à 104 millions d'euros en moyenne. 50% de ces startups en late-stage ont reçu un financement de fonds de capital-risque internationaux.

"Avoir un fonds étranger à son capital permet une accélération supplémentaire, de s'appuyer sur une expérience différente", élabore Franck Sebag, associé chez EY.

D'ailleurs, les startups interrogées par l'enquête ont déclaré 6,57 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 61% généré en dehors de la France. Elles se dirigent se tournent de plus en plus hors de la France pour vendre leurs produits et services.



Surprise, dans le top 5 des barrières au développement affiché dans le baromètre, la "difficulté à trouver des financements" n'arrive qu'en quatrième position. C'est la "difficulté à recruter des talents" qui arrive en tête, citée par près de trois quarts des startups. Les 271 startups qui ont répondu au sondage ont déclaré plus de 24.000 employés. 90% de ces salariés ont été recrutés en France, dont 94% en CDI. La qualité de ces emplois fait écho aux discours qui accompagnent les levées de fonds : les jeunes pousses cherchent en majorité à recruter des personnes titulaires d'un master. Parmi les profils les plus recherchés, plus de la moitié des startups interrogées par EY placent les profils commerciaux (sales/marketing/customer success) en tête de leurs priorités de recrutements pour 2019 .

"Pour ces startups en croissance, l'enjeu est d'être en capacité de marketer à niveau mondial", insiste Franck Sebag.

Cependant, ce ne sont pas les profils les plus difficiles à recruter. Pour 48% des startups interrogées, leurs principales difficultés interviennent dans le recrutement de développeurs. Signe des temps, la moitié de ces entreprises ont au moins un data-scientist.