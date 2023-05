Bourse : comment l’intelligence artificielle (IA) bouscule les marchés

La fièvre s'empare à nouveau de la Bourse américaine. Depuis une semaine, le fabricant américain de processeurs Nvidia a grimpé de près de 30% pour atteindre les 1.000 milliards de dollars de valorisation à Wall Street. Le lancement de la nouvelle puce du groupe H100 Tensor Core a affolé le monde de l'Intelligence artificielle (IA) car elle permettrait de mieux faire tourner des applications de type ChatGPT, très demandées par les mastodontes du Web. Selon Business Insider, Elon Musk aurait même acheté environ 10.000 de ces puces (40.000 dollars l'unité pour la version de base) pour pouvoir développer un modèle de langage similaire à celui derrière ChatGPT.

Résultat « NVIDIA a augmenté de 50% ses prévisions de chiffre d'affaires pour le 2e trimestre (qui a déjà commencé). Ceci prouve la demande exponentielle de ses clients en processeurs graphiques, dédiés aux projets d'intelligence artificielle », explique, dans une note, Antoine Fraysse-Soulier, analyste chez le courtier eToro.

De nombreuses valeurs dopées par l'IA

Et le géant des cartes graphiques n'est pas le seul à avoir bénéficié de l'engouement pour l'IA. Le Nasdaq 100 qui regroupe les sociétés technologiques d'outre-Atlantique, a grimpé de 5,5% sur cinq jours et prend même 31,2% depuis le début de l'année (contre +9,5% pour le S&P 500).

Et pour cause, depuis janvier dernier et le partenariat entre Microsoft et OpenIA, la société derrière le robot conversationnel ChatGPT, les investisseurs fondent de grands espoirs dans cette nouvelle technologie et y investissent à tour de bras. C'est, pour beaucoup, « the next big thing » (le prochain gros coup) attendu par les marchés.

« C'est une disruption technologique qui pourrait changer notre quotidien et même augmenter notre productivité », avance Benoît Peloille, stratégiste chez Vega Investment Managers (Natixis), auprès de La Tribune.

Dans le sillage de ChatGPT et ses concurrents, les financiers incluent les sociétés directement investies dans cette technologie et ses applications. Ainsi, le cours de Microsoft a grimpé de 39% depuis le 1er janvier quand celui de Google, qui a aussi dévoilé son IA appelée Bard, a atteint +38%. Sur la même période, les éditeurs de logiciels qui pourraient inclure l'IA dans leurs activités ont aussi connu des rallyes haussiers de 22% (Adobe), 41% (ServiceNow) voire 63% (Salesforces). Enfin, les producteurs de machines faisant tourner cette technologie ont aussi vu leurs valeurs boursières s'envoler à l'image de Nvidia (+178% depuis le 1er janvier), AMD (+93%) ou Broadcom (+46%).

Cette vague haussière a été si puissante qu'elle a fait bouger tout le marché américain. « Sans les valeurs IA, le S&P 500 aurait baissé de 2% cette année alors qu'il a monté de 8% grâce à elles », salue, dans une note, Manish Kabra, responsable de la stratégie actions américaines à la Société Générale.

« Les perdants de la disruption technologique »

De l'autre côté de la vague IA, d'autres entreprises ont vécu l'engouement financier pour cette thématique comme un coup de massue. Ainsi, les spécialistes du service client et des centres d'appels Concentrix et Teleperformance, menacés de voir leurs activités de sous-traitance remplacées par ChatGPT, ont respectivement dévissé de 34% et 37% depuis le 1er janvier.

De même, les éditeurs de films, musiques et jeux vidéo connaissent un début d'année morose (-16% depuis le 1er janvier pour Universal Music Group et -2% pour Ubisoft), en partie par crainte de l'IA. « Ce sont les perdants de la disruption technologique. L'intelligence artificielle va complètement modifier des marchés voire en créer de nouveaux. Il va falloir regarder ceux qui sont capables de s'adapter et ceux dont le modèle économique ne fonctionne plus » prévient Benoît Peloille.

Une consolidation des marchés actions



Toujours est-il que cette vague aussi haussière que sélective pourrait marquer le pas dans les prochaines semaines. Si les investisseurs et analystes financiers n'évoquent pas à ce jour un risque de bulle, « il a des effets d'annonces de la part de Nvidia et il convient de rester prudent face à de telles hausses des cours », prévient le gérant et stratégiste de Vega IM.

Aujourd'hui, le ratio cours sur bénéfices (Per) de Nvidia s'établit à près de 50, soit deux fois plus que la moyenne de l'indice Nasdaq. Ce multiple de valorisation rappelle celui des plus belles heures de la bulle Internet, sauf que les valorisations du tournant des années 2000 reposaient sur des modèles d'affaires peu ou pas rentables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le stratège de la Société Générale estime néanmoins que l'indice S&P 500 -qui culmine à 4.200 points - est arrivé en bout de son parcours haussier. Pour se protéger d'un retour de bâton baissier, il recommande dans sa note de « se concentrer sur les valeurs défensives de croissance exposées à l'IA », avec des fondamentaux solides, comme Microsoft, Accenture, Synopsys ou Adobe.

« Nous continuons de miser sur Microsoft et Google qui veulent intégrer cette technologie dans tout un tas d'outils, tout en restant toujours très rentables et pas trop pénalisés par une dégradation de la conjoncture économique », conclut Benoît Peloille.