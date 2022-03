Guerre en Ukraine : l'écosystème tech redoute une pénurie de développeurs et une hausse des coûts

ORLEANS (LOIRET). Le conflit opposant la Russie à l'Ukraine risque de rebattre à court terme les cartes du marché mondial des services informatiques, déjà en forte tension en sortie de pandémie. En cause, une pénurie prévisible de développeurs de software, dont Russes, Biélorusses et Ukrainiens représentent 10% des ressources mondiales. Fortement implantée en Moldavie et en Roumanie, la société d’ingénierie orléanaise Pentalog anticipe ainsi un renchérissement international des prix des services High-tech.