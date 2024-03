Nouveau coup dur pour Atos : après Kretinsky, Airbus claque la porte à son tour, l’action s’effondre en Bourse

[Article publié le mardi 19 mars 2024 à 09h30 et mis à jour à 10h43] Nouveau coup dur pour Atos. Moins d'un mois après la fin des négociations exclusives entamées avec la société EPEI, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, pour la cession de sa branche Tech Foundations, Airbus a annoncé ce mardi mettre un terme à ses discussions avec Atos pour le rachat de ses activités « Big Data » et sécurité, censé lui apporter de l'argent frais, dans un communiqué.

« Après un examen attentif de tous les aspects d'une éventuelle acquisition de la branche BDS (Big Data and Security) d'Atos, Airbus a décidé de ne plus poursuivre les discussions avec Atos sur cette transaction potentielle », indique l'avionneur européen.

Dégringolade en Bourse

Dans un communiqué distinct, Atos a confirmé cette décision. Il précise qu'il « analyse la situation » qui en résulte et « évalue activement les alternatives stratégiques qui prendront en compte les impératifs de souveraineté de l'Etat français ». Pour rappel, cette branche BDS regroupe les activités de cybersécurité, les supercalculateurs hérités de Bull, ou liées à l'intelligence artificielle. Elle représente entre 25% et 30% d'Eviden, et regroupe 10.000 salariés, soit près de 20% des effectifs d'Eviden.

Ces nouvelles secousses se sont aussitôt répercutées sur le cours de l'action Atos à la Bourse de Paris. Vers 10h30 (9h30 GMT), elle lâchait encore près de 20%, à 1,72 euro, après être descendue jusqu'à 1,62 euro. Depuis le début de l'année, sa dégringolade frôle les 70%.

Dans l'immédiat, cette nouvelle entraîne surtout le report sine die de la publication des résultats annuels 2023 de l'entreprise. Prévue au 20 mars, celle-ci avait déjà été repoussée fin février, après l'annonce d'un échec concernant les discussions menées entre Atos et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour lui céder une de ses branches.

Une dette stratosphérique

Ce nouvel épisode rend encore un peu plus flou l'avenir du groupe, dont le projet de restructuration - avec une scission en deux entités - a été annoncé à l'été 2022. Or, ces projets de cession étaient cruciaux pour Atos, dont le niveau d'endettement affole les investisseurs, avec 3,65 milliards d'euros d'emprunts et obligations à rembourser ou refinancer d'ici fin 2025.

Le groupe avait annoncé début février la nomination d'une mandataire ad hoc, Hélène Bourbouloux, qui s'est notamment chargée des dossiers Casino et Orpea. Celle-ci s'est vu confier la mission de négocier avec 22 établissements bancaires, sous l'œil attentif de Bercy.

Et pour cause, Atos possède des supercalculateurs, notamment utilisés dans le secteur de la défense et le nucléaire, qui posent des enjeux de souveraineté. « Nous suivons étroitement les négociations avec les financeurs du groupe », avait ainsi assuré la secrétaire d'État chargée du Numérique, Marina Ferrari, interrogée à l'Assemblée nationale fin février.

Des répercussions sur les Jeux olympiques ?

Dans les prochains mois, Atos doit aussi être un des piliers de l'organisation des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) et paralympiques (du 28 août au 8 septembre). L'entreprise doit notamment héberger les données personnelles des participants et en fournissant ses services en matière de cybersécurité.

Interrogé mardi par Le Figaro pour savoir si la situation actuelle du groupe pourrait avoir des répercussions sur ces événements sportifs planétaires, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), gendarme français de la sécurité informatique, s'est voulu rassurant.

« Evidemment, nous avons une vigilance particulière compte tenu des difficultés que la société a pu rencontrer, mais je n'ai aujourd'hui aucun signe d'alerte lié à la situation du groupe qui se répercuterait sur la sécurité de ce qu'ils font pour les Jeux. Nous les suivons de près pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérives. Mais il n'y en a pas aujourd'hui », a affirmé Vincent Strubel.

