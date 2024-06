Nvidia atteint de nouveaux sommets : le géant des semi-conducteurs dépasse Apple en Bourse

Nouveau record pour Nvidia. Peu avant la fermeture de la Bourse de New-York, le géant américain des semi-conducteurs est devenu mercredi la troisième entreprise à franchir, brièvement, le seuil symbolique des 3.000 milliards de dollars, après Apple et Microsoft. Nvidia a même clôturé au-dessus d'Apple (+0,78%), accédant ainsi à la deuxième place, derrière Microsoft.

La demande insatiable pour les puces du groupe de Santa Clara (Californie), très prisées pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) dite générative, a catapulté la valorisation du groupe, multipliée par près de huit (7,8) en 18 mois.

Nouveaux projets

Car dans la course aux puces, Nvidia conserve toujours une certaine avance face à ses concurrents directs comme AMD ou Intel, mais aussi face aux grands acteurs de l'IA générative tels Microsoft ou Google qui développent leurs propres semi-conducteurs.

Le groupe a même encore accéléré le rythme en dévoilant dimanche à Taïwan de nouveaux projets et produits liés à l'IA, son patron Jensen Huang annonçant à l'ouverture du salon Computex, principale vitrine technologique de l'île, que « la prochaine révolution industrielle (avait) commencé ».

« Les entreprises et les pays s'associent à Nvidia pour déplacer les centres de données traditionnels de milliers de milliards de dollars vers l'informatique accélérée et construire un nouveau type de centre de données - des usines d'IA - pour produire une nouvelle denrée : l'intelligence artificielle », a-t-il expliqué.

Il a ainsi annoncé la sortie de Nvidia ACE, produit d'IA générative qui peut créer des avatars humains réalistes pour des secteurs comme le support client. Le patron emblématique a également expliqué comment certains clients, par exemple le taïwanais Foxconn, premier fabricant mondial d'électronique sous contrat, ou le géant industriel allemand Siemens, utilisent les plateformes de Nvidia pour développer des robots autonomes alimentés par l'IA.

Version « ultra » en 2025

Alors que Nvidia vient juste de sortir sa plateforme Blackwell, une puce qui permet de développer et faire tourner des modèles de langage d'IA générative moyennant un coût et une consommation d'énergie divisés par 25 par rapport à son prédécesseur, son PDG a annoncé des plans pour une version « ultra » en 2025. Il a également brièvement dévoilé un code d'architecture GPU (cartes graphiques) de nouvelle génération nommé Rubin. Au cours d'un discours de près de deux heures, plein d'éloges pour l'expertise de sa terre natale Taïwan, Jensen Huang a plus largement présenté une feuille de route accélérée pour de nouveaux produits.

Dans le futur, « presque chaque interaction que vous avez avec Internet ou avec un ordinateur aura probablement une IA générative fonctionnant dans le "cloud" quelque part », a-t-il souligné

Concurrence rude

Néanmoins, le géant des puces doit se préparer à une concurrence plus rude. En effet, Intel a défié ses concurrents Nvidia, AMD et Qualcomm mardi en dévoilant à Taïwan des puces et technologies qu'il a présentées comme à l'avant-garde de la révolution de l'IA.

Dans un discours au salon Computex de Taïwan, le PDG d'Intel Pat Gelsinger a présenté les derniers processeurs Xeon 6 d'Intel pour serveurs et a dévoilé plus d'informations sur les puces Lunar Lake de nouvelle génération pour les PC à intelligence artificielle.

Microsoft vient aussi de dévoiler ses PC Copilot AI, qui intègreront des fonctions d'intelligence artificielle dans son système d'exploitation Windows.

Outre la concurrence, Nvidia doit aussi faire face à d'autres enjeux. Contrairement à ses rivaux Intel, Micron et Texas Instruments, le géant ne fabrique pas ses propres semi-conducteurs mais fait appel à des sous-traitants, comme Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Compte tenu des tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine continentale, ce pourrait être un point faible, et les Etats-Unis ont interdit à Nvidia de fournir ses puces les plus performantes à des entreprises chinoises.

Les résultats de Nvidia au beau-fixe Nvidia a largement dépassé les attentes pour le premier trimestre de son exercice décalé, confirmant l'élan donné par l'intelligence artificielle (IA) générative. Dans le détail, le groupe de Santa Clara (Californie) a dégagé un bénéfice net de 14,9 milliards de dollars, plus que septuplé par rapport à la même période de l'an dernier (+628%), selon un communiqué publié mercredi. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence à Wall Street, le bénéfice ressort à 6,12 dollars, très au-delà des 5,65 dollars anticipés par les analystes. Déjà lors du dernier trimestre 2023, l'entreprise avait réalisé une croissance scandaleuse de plus de 265% par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice trimestriel multiplié par plus de huit. Il faut dire que Nvidia jouit de l'explosion de la demande sur ses puces, grâce auxquelles elle peut tirer plus de 70% de marge. Au total, le chiffre d'affaires de la société a été multiplié par 3,6 sur un an, à 26 milliards de dollars. Et pour la suite, Nvidia table sur un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars pour son deuxième trimestre comptable, soit un niveau bien plus élevé que les 26,6 milliards projetés par les analystes.

(Avec AFP)