Comment Nvidia est devenu l'incontournable baromètre du boom de l'intelligence artificielle

Mercredi soir, tout Wall Street se tendait à l'approche des résultats de Nvidia. La veille, Goldman Sachs désignait son action comme « la plus importante au monde ». Le jour même, la célèbre chaîne financière américaine CNBC affichait une horloge dédiée pour décompter le temps avant la présentation des résultats trimestriels du groupe. La cause de toute cette tension ? Le marché craignait que l'entreprise incontournable de l'intelligence artificielle ne parvienne pas à atteindre les objectifs de chiffre d'affaires prévu par les investisseurs et fasse chuter les cours de Bourse des autres entreprises liées à l'IA. Cette crainte avait tiré l'action Nvidia à la baisse, de plus de 8% depuis le début de la semaine.

Mais une fois de plus, le vendeur des processeurs indispensables à l'entraînement des meilleures IA a dépassé les attentes des analystes de près de deux milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars au cours du dernier trimestre de son exercice 2023 « Nvidia a dépassé tous les consensus, même les plus optimistes, et dans tous les aspects, que ce soit la croissance, la marge ou les prévisions pour le prochain trimestre », résume Xiadong Bao, co-gérant du fonds Edmond de Rothschild Big Data chez Edmond de Rothschild Asset Management. Et voilà le cours reparti, dès l'ouverture des marchés ce jeudi, vers de nouveaux records, avec une hausse de plus de 15%, qui rapproche l'entreprise des 1.900 milliards de dollars de valorisation. Nvidia a d'ores et déjà dépassé Google et Amazon, et n'a plus qu'Apple (2.800 milliards de dollars) et Microsoft (3.000 milliards de dollars) dans son viseur.

Nvidia, guichet incontournable de l'intelligence artificielle

Si le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le trimestre affiche une croissance délirante de 265% par rapport à l'an dernier, le bénéfice trimestriel a lui carrément été multiplié par plus de huit, à 12,29 milliards de dollars. Nvidia continue de surfer sur une série de trois exercices trimestriels hors normes, tirés par l'explosion de la demande pour ses puces dédiées à l'entraînement des intelligences artificielles, sur lesquels elle s'offre plus de 70% de marge. Et elle compte poursuivre le rythme au cours du trimestre en cours, qui se terminera en avril, avec une cible de chiffre d'affaires à 24 milliards de dollars.

La vente de processeurs pour l'IA, qui rentre dans la case « data center » de son bilan financier, a grossi de plus de 400% par rapport à l'an dernier et représente désormais 83% de son chiffre d'affaires. Autrement dit, Nvidia n'est plus une entreprise de cartes graphiques pour les jeux vidéo, bien que cette activité historique soit en croissance de plus de 50% par rapport à l'an dernier. Elle se présente désormais comme le (presque) unique « fournisseur de pioches » de la ruée vers l'IA. Un guichet incontournable, auquel Microsoft, Google, Amazon, Meta, et même les français Scaleway et OVH se ruent pour obtenir les précieux processeurs.

Seul champion de l'IA en Bourse

Si les cours de Microsoft et de Meta ont grandement profité de l'engouement pour l'IA, Nvidia reste la seule entreprise parmi les hautes valorisations à être estampillée sous ce terme. Résultat : Nvidia est devenu un baromètre de l'industrie de l'intelligence artificielle, qui attire des milliers de milliards de dollars d'investissements privés et publics depuis l'explosion de ChatGPT fin 2022. Les autres figures du secteur ne sont pas encore arrivées à Wall Street, à l'instar d'OpenAI.

Le créateur de ChatGPT, considéré comme le champion des modèles d'IA, est valorisé à plus de 80 milliards de dollars par les investisseurs privés. Une valorisation certes conséquente, mais qui ne lui permettrait pas, dans tous les cas, de se hisser dans le top 100 des entreprises du S&P 500. Et si cette valorisation reflète son incroyable potentiel, les résultats financiers ne suivent pas encore : OpenAI reste sur une trajectoire d'à peine 1,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, et perd énormément d'argent. Ses concurrents, comme Anthropic, affichent quant à eux des revenus négligeables par rapport à leur valorisation. Autrement dit, difficile d'imaginer une entrée en Bourse à court terme pour les pépites de l'IA... « Même si la monétisation généralisée de l'intelligence artificielle générative pourrait prendre encore un peu de temps, la course à l'armement de l'IA reste toujours dominée par Nvidia », résume Xiadong Bao.

De nouveaux sommets pour Nvidia ?

Nvidia a tous les atouts pour poursuivre sa trajectoire. Si la concurrence s'intensifie sur les puces utilisées pour l'inférence (c'est-à-dire pour faire tourner les modèles d'IA), elle reste inexistante sur les puces utilisées pour l'entraînement (la phase de création des modèles, qui est le nerf de la guerre. Or, c'est sur ces dernières que le groupe réalise ses marges les plus importantes, et qu'il est le plus difficile de l'attaquer. Car si Nvidia domine tant ce segment de marché, ce n'est pas tant grâce à ses architectures de puces que grâce à toutes les couches logicielles qui permettent de mettre en musique leur travail. En résumé, l'industrie de l'IA reste pour l'instant enfermée dans un écosystème Nvidia, dont il est très difficile de se passer. « Les concurrents sont en quantité négligeable pour l'instant par rapport à la part de marché dominante Nvidia », abonde Xiadong Bao.

Pour poursuivre sa croissance, le groupe pourra aussi s'appuyer sur sa prochaine puce d'IA, baptisée B100, attendue sous peu alors que l'entreprise effectuera sa messe annuelle, la GTC, entre le 18 et le 21 mars. La H100 (son haut de gamme actuel) avait multiplié par quatre la vitesse de calcul de la précédente génération de processeur. Une amélioration similaire permettrait à Nvidia de justifier un prix encore plus élevé pour la B100, qui se refléterait sur son chiffre d'affaires, et inciterait les entreprises à renouveler leur parc de processeurs.

Avec tous ces feux verts, certains traders ont parié que l'action Nvidia pourrait atteindre la barre des 1.300 dollars, comme l'a remarqué le Wall Street Journal, ce qui équivaudrait à une valorisation à plus de 3.000 milliards, au-delà de celle de Microsoft. Pari fou ou véritable possibilité ? Difficile de trancher, tant l'engouement pour l'intelligence artificielle est sans précédent.