Contentsquare, le logiciel d'analyse du comportement des internautes, lève 174 millions d'euros

Contentsquare signe sa première méga-levée de fonds. La startup spécialisée dans l'analyse des comportements des internautes sur les sites et applications a annoncé ce mardi avoir bouclé une série D de 190 millions de dollars (soit près de 174 millions d'euros). Ce tour de table a été mené par le fonds américain BlackRock Private Equity Partners, qui fait son entrée au capital de la jeune pousse. La plupart des investisseurs historiques ont remis au pot : Bpifrance (via son pôle fond Large Venture), le fonds américain Canaan (Lending Club, Match.com), Eurazeo Growth, GPE Hermes, Highland Europe (WeTransfer, Photoshop), le fonds italien H14 et KKR. Une ligne de crédit a également été mise en place auprès de Sapiance Capital Limited. Au total, Contentsquare a levé un total de 310 millions de dollars depuis sa création en 2012.

Il s'agit ainsi de la sixième méga-levée, c'est-à-dire des tours de table d'au moins 100 millions d'euros, réalisée par l'écosystème de la French Tech depuis le début de l'année. Un nombre déjà supérieur à celui réalisé en 2019.

