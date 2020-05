"Les investisseurs sont focalisés sur la survie de leurs startups" (Benoist Grossmann, Idinvest et France Digitale)

LA TRIBUNE - Nous sommes entrés dans une crise économique d'une ampleur historique. Comment percevez-vous son impact sur le secteur de la tech ?

BENOIST GROSSMANN - Les entreprises du numérique sont peut-être les moins mal loties car elles sont plus agiles. Il est plus facile pour une startup de pivoter son activité pour s'adapter à la nouvelle donne, que pour une entreprise dans l'industrie traditionnelle par exemple. Le confinement est aussi moins difficile quand on est une entreprise du digital, car elles utilisaient déjà des outils numériques et pour certaines le télétravail était déjà intégré dans le fonctionnement interne. De plus, il n'y pas que des perdants dans une crise, et on voit que les entreprises qui résistent le mieux, voire qui profitent d'un effet d'aubaine, sont les plus innovantes, comme Doctolib, les solutions de télétravail ou de streaming. On a besoin d'innovations pendant la crise, et c'est pourquoi les solutions des startups qui savent s'y adapter ont tout à fait leur place dans le monde d'après.

Ceci dit, tout le monde est dans le dur en ce moment, la crise est d'une violence inouïe et je pense qu'on n'en mesure pas encore tous les effets. La tech...