"Investir dans les startups en amorçage est moins risqué que la Bourse ces temps-ci ! " (Stéphanie Hospital, OneRagtime)

LA TRIBUNE - Depuis le début de la crise du Covid-19 et du confinement, mi-mars, les startups en phase d'amorçage et de pré-amorçage ont énormément de mal à se financer. Quelle est votre analyse de la situation ?

STEPHANIE HOSPITAL - L'effet de la crise économique liée au Covid-19 est très fort sur l'amorçage, il est clair que les mois qui viennent vont être compliqués car les deals se raréfient en ce moment. Les business angels sont logiquement très touchés, à la fois parce que l'attentisme est une réaction naturelle quand l'économie va mal, et aussi car ils peuvent avoir perdu de l'argent à cause de la crise économique et boursière. L'association France Digitale, qui défend les intérêts des entrepreneurs et des investisseurs, a déjà alerté le gouvernement sur la nécessité de soutenir davantage les business angels. Je pense qu'il faut absolument activer le levier fiscal en étendant le dispositif de réduction d'impôts IR PME en le rendant encore plus incitatif, avec une réduction plus importante.

Il faut aussi dire aux business angels que la crise est un bon moment pour investir dans les startups. Le secteur de la tech est plus agile. Les startups dans la foodtech, le hardware...