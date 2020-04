Coronavirus : les fintech tricolores plient mais ne rompent pas… pour le moment

Avec le confinement, Lydia, l'appli mobile de paiement entre particuliers, a vu son volume de transactions se réduire de 75%. La fintech avait levé 40 millions d'euros en début d'année auprès du chinois Tencent. (Crédits : Lydia)

Les startups de la finance, miroir de l'activité des particuliers et des entreprises, subissent elles aussi de plein fouet les conséquences économiques de la crise sanitaire et des mesures de confinement. Pour l'heure, elles font preuve d'agilité et aucune d'entre elles n'a mis la clé sous la porte, mais certaines de ces jeunes entreprises, fragiles par nature, pourraient se faire emporter par la vague du coronavirus. Comme pour toutes les startups, la frilosité des investisseurs est très problématique.