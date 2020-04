Levées de fonds : grosse chute à venir au 2è trimestre pour la French Tech

Dernier rayon de soleil avant la tempête ? Habituée à enchaîner les records depuis des années grâce à un écosystème d'innovation bouillonnant, la French Tech vacille sous l'effet du coronavirus, qui a mis au pas l'économie mondiale en confinant la moitié de la planète. Mais le capital-risque français ne plongera pas dans la crise sans un dernier baroud d'honneur. D'après le Baromètre du capital-risque du cabinet de conseil EY, les startups tricolores ont levé 1,63 milliard d'euros au premier trimestre 2020. C'est un énième record, avec une progression de 20% par rapport au premier trimestre 2019 (1,36 milliard d'euros), alors que le nombre d'opérations reste stable (190 contre 189).

Cocorico ? Pas du tout. Car il y a dans ces chiffres un avant et un après crise du coronavirus. L'avant est glorieux : le mois de janvier a été exceptionnel à tous les niveaux, avec 898 millions d'euros levés, soit une progression de 95% (!) sur un an et 55% des montants du trimestre. En février, alors que les craintes sur l'économie mondiale se faisaient plus vivaces, la French Tech a connu un premier recul de 16% sur un an en valeur (407 millions contre 481 millions l'an dernier), mais rien de...