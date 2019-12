Mytraffic lève 3 millions d'euros pour revitaliser les centres-villes européens

Un rideau de fer baissé. Une vitrine de magasin bardée d'autocollants "A vendre" ou "à céder". Quelle que soit leur taille, de nombreuses communes subissent la désertification de leurs centres-villes. Pour y remédier, le gouvernement met en route, en mars 2018, le plan "Action cœur de ville" doté de 5 milliards d'euros sur cinq ans au profit de 222 villes. En complément, la loi "Elan", adoptée en octobre 2018, débouche sur la mise en place d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) qui permet aux communes et intercommunalités de copiloter, avec les préfets, les autorisations d'exploitation commerciale. En clair, les collectivités concernées peuvent suspendre, sur une durée de trois ans, l'implantation d'équipements nuisibles aux centres-villes.

Lancée en 2016, la jeune pousse Mytraffic n'a pas attendu ces outils pour aider les communes à prendre des actions d'amélioration. Elle récupère les informations - anonymisées - de géolocalisation des téléphones portables puis les couple avec du comptage manuel pour en extraire des données de flux de passants et de véhicules.

"Cela permet aux enseignes et aux villes de connaître les rues plus commerçantes que d'autres, de pouvoir comparer entre les endroits et plus généralement de comprendre comment le commerce évolue", résume Gauthier Macheton, co-fondateur.