Pixee medical veut conquérir l’Amérique du Nord avec ses lunettes en réalité augmentée destinées aux chirurgiens

L'orthopédie est un marché qui ne connaît pas la crise. Selon l'étude d'Exactitude Consultancy, la taille du marché mondial des appareils orthopédiques - dominé par l'Amérique du Nord - devrait croître de plus de 5 % entre 2022 et 2029. Il est estimé à près de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel au niveau mondial.

Les Etats-Unis représentent 800.000 poses de prothèses de genou par an. C'est pourquoi, après avoir conquis l'Europe, puis l'Australie, et dernièrement l'Asie avec un bureau à Singapour, Pixee Medical vise l'Amérique du Nord. La startup a obtenu l'autorisation de la FDA (l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) pour commercialiser son produit. Il s'agit d'une technologie branchée sur des lunettes en réalité mixte, c'est-à-dire destinées au grand public, développée par exemple, par Microsoft HoloLens. Les ingénieurs de Pixee Medical ont développé des logiciels qui tournent dans les lunettes et repèrent en temps réel l'environnement des instruments médicaux. Une solution ultraprécise, facile d'utilisation, et adaptée à la chirurgie ambulatoire, proposée dans un pack léger contenant le logiciel et les lunettes. Pour l'instant, la technologie fonctionne pour les opérations du genou et de l'épaule. Prochainement pour la hanche.

Désormais Pixee Medical s'apprête à développer, au cours du premier trimestre, une filiale près de Boston. « Aujourd'hui, Tout un écosystème de biotech et de medtech françaises s'installe autour de cette ville », précise Sébastien Henry, président fondateur de Pixee Medical.

Un marché basé sur la performance

Depuis sa création en 2018, la medtech bisontine a doublé son chiffre d'affaires chaque année, avec pour ambition d'atteindre 15 millions d'euros en 2026. En août 2023, Pixee Medical a brillé sur la scène internationale grâce à une intervention réalisée à Strasbourg, à la clinique de l'Orangerie. « Personne n'avait jamais effectué une chirurgie de l'épaule assistée par ce genre d'outils », confie Sébastien Henry.

Toutefois, pour aller à la conquête du marché américain, il a fallu convaincre les chirurgiens eux-mêmes de l'intérêt de cette technologie, utilisée pour guider les chirurgiens en temps réel. « Contrairement à l'Europe, la rentabilité est un élément essentiel aux Etats-Unis », confie Sébastien Henry. « La moyenne pour un bon chirurgien français, c'est 100 prothèses par an. Aux Etats-Unis, c'est 350 prothèses par an ! », précise-t-il. C'est pourquoi, durant les deux dernières années, Pixee Medical a travaillé pour adapter son produit et s'intégrer aux exigences de ce marché Outre-Atlantique. Une nouvelle version du produit sortira en mars prochain. « Il faut que la chirurgie soit rentable et efficace », note encore le président de la startup qui conclut : « Ce sont des petites subtilités, mais qui feront le succès ou pas d'un produit sur le marché américain ».

[Sans assistance informatique, c'est 25% des prothèses de genou qui sont en dehors de l'intervalle de 3 degrés, ce qui est la norme pour qu'une prothèse soit bien posée.]

Une stratégie de partenariats

Grâce à cette nouvelle levée de capitaux de 14 millions d'euros - emmenée par Relyens Innovation Santé, UI Investissement, Innovacom, Angelor et Bpifrance - la start-up gagne en crédibilité auprès des Américains, souvent méfiants vis-à-vis des financements de nos pépites qui émergent. En effet, le marché des prothèses orthopédiques est maintenu par des grandes sociétés, notamment quatre qui ont 60% du marché américain : Striker, Zimmer Biomet, Smith & Nephew et le groupe Johnson & Johnson. « C'est un marché difficile à pénétrer, mais nous avons des discussions de partenariats en cours très prometteuses », confie Sébastien Henry. Jusqu'à présent, Pixee Medical vendait ses produits par le biais de distributeurs fabricants d'implants. Pour le marché américain, la medtech vise plutôt de négocier des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur.

Pixee Medical présentera ses dernières avancées technologiques lors du congrès mondial d'arthroplastie, l'AAOS, qui se tiendra du 12 au 16 février 2024, au Moscone Center de San Francisco.

[Avant de couper l'os, le chirurgien peut le couper virtuellement et faire des simulations. Cela l'aide à mieux préparer sa chirurgie et à être plus précis dans ses gestes. Il peut ainsi réaliser des petites incisions et éviter les grandes cicatrices.]