Prix #10000 startups : et les vainqueurs de Lyon et sa région sont...

Après Las Vegas et Marseille, le prix 10.000 startups pour changer le monde 2019 a fait étape à Lyon vendredi 25 janvier. Le principe : couronner une startup dans chacune des six catégories Environnement & Energie, Industrie 4.0, Deep tech & Data, Smart tech, Santé et Start. Vingt-trois pépites de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont venues pitcher leur innovation devant un jury de professionnels. En plus de La Tribune se trouvaient nos partenaires BNP Paribas, Enedis, Mazars, WeHealth by Servier et Business France.

Les lauréats représenteront leur région lors de la grande finale qui se tiendra à Paris le 11 mars, face aux vainqueurs de leur catégorie issus des sept autres étapes régionales à Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Paris, Bordeaux et Toulouse. Les gagnants nationaux seront révélés lors d'une cérémonie qui se tiendra le 25 mars au Grand Rex, toujours dans la capitale.

Dans la catégorie Environnement & Energie, Ludovic Vincent, 35 ans, a remporté les votes du jury pour Biomede. Partant du fait que 30% des sols agricoles en Europe sont contaminés par des métaux, la startup propose à des clients un diagnostic des sols aux rayons X, puis dépollue les sols à l'aide de plantes capables d'extraire les métaux lourds de la terre.

Dans la catégorie Industrie 4.0, la lauréate est Alisson Foucault, 30 ans, présidente et fondatrice d'UniVR Studio. La startup développe des applications de réalité virtuelle pour les industriels, et leur propose notamment des formations et des simulations pour le pilotage des appareils. L'entreprise se déploie aussi dans d'autres secteurs, notamment la santé en proposant des formations de réalité virtuelle aux chirurgiens.

Dans la catégorie Deep Tech & Data, le jury a distingué Hugues de Bantel, le CEO de 49 ans de Cosmo Tech. Cette pépite se positionne sur le créneau de l'intelligence augmentée, fournissant aux dirigeants (EDF, RTE, Alstom...) une solution de business intelligence capable de prévoir de manière réaliste l'impact des décisions, grâce à un outil de simulation basé sur une méthodologie unique. La startup récemment levé 18 millions d'euros.

Dans la catégorie Smart Tech, le gagnant est Nicolas Géhin, le CEO de 33 ans de Veritable; Leader en agriculture urbaine d'intérieur pour les particuliers, Veritable propose une gamme de potagers intelligents et design, fabriqués en France,qui permettent de cultiver sans effort un large choix d'aromates, de fleurs comestibles et de mini-légumes, directement dans sa cuisine. Le potager se développe grâce à un éclairage LED horticole et à un système d'irrigation automatique.

Dans la catégorie Santé, le prix revient à Iris Roussel, 28 ans, CEO de OZ'Iris Santé. La startup accompagne la création de parcours de santé améliorant la satisfaction des patients, familles et soignants, pour rendre le traitement plus efficace.

Enfin, dans la catégorie Start, le vainqueur est Edouard Ducray, le CEO de 47 ans d'Adrenalead. Sa plateforme de "web push notifications" publicitaires résout le problème de la transparence du circuit publicitaire pour les marques, ce qui permet de lutter contre qui parasite une grande partie du trafic publicitaire et permet aux marques de cibler la bonne personne, au bon moment, avec le bon produit et avec son accord, respectant la législation RGPD.